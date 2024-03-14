Советы по выбору матраса для комфортного сна

Чтобы легко засыпать и действительно отдыхать во сне, важно выполнять простые правила: ложиться в одно время, проветривать помещение, отказаться от гаджетов за час до сна. Но, пожалуй, одно из ключевых условий — правильный матрас. Без этого сон вместо отдыха превратится в муку. Рассказываем, что нужно знать при выборе матраса.

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Какие матрасы бывают

По основанию

Матрасы в первую очередь различаются по типу основания и бывают пружинными или беспружинными.

В пружинных матрасах основа — собственно пружинный блок, который состоит из отдельных элементов. Сами пружины различаются по форме и бывают либо бочкообразными, либо в виде песочных часов.

Жёсткость матраса зависит от количества витков в пружине, числа пружин, их формы и толщины металла, из которого они сделаны.

Основу беспружинных матрасов составляют различные материалы: кокосовое волокно, полиуретановая пена, холлофайбер и так далее.

Особенность полиуретановой пены состоит в её способности возвращаться в исходную форму после эксплуатации. Такой материал служит более 10 лет, держит форму и не проминается. Кокосовый наполнитель — натуральный материал, обладает высокой жёсткостью, обеспечивает нормальный теплообмен. Холлофайбер — искусственный материал из полиэстера, хорошо пропускает воздух, устойчив к влаге, а значит, риск появления плесени и грибка минимален.

Производители используют их по одному, но чаще в сочетании — в таком случае один материал образует основу, а второй обеспечивает необходимую жёсткость.

По жёсткости

Уровень жёсткости — ещё одна важная характеристика. Основная задача матраса — снять нагрузку с позвоночника, рук и ног. Если уровень жёсткости матраса подобран с ошибкой, то на нём образуется вмятина. Это означает, что мышцы в данной зоне будут рефлекторно напрягаться, чтобы держать тело.

При наступлении глубокой фазы сна мышцы наоборот расслабляются — а позвоночник прогибается и, как следствие, деформируется.

Все матрасы делятся на мягкие, средней жёсткости и жёсткие. Бывают и матрасы сразу с несколькими зонами жёсткости, которые дают разную поддержку: усиленную в зоне таза и менее сильную в зоне головы. При грамотно подобранной жёсткости тело принимает правильное положение, в мышцах не возникает напряжения, а кровоток усиливается.

Как выбрать матрас

По весу

Людям с небольшим весом, в том числе и пожилым, подойдут мягкие матрасы. Они разгружают суставы и поддерживают нормальное кровоснабжение.

Избыточная полнота — повод остановиться на жёстком матрасе. Здесь есть несколько вариантов.

Модель с пружинным блоком, в составе которой не менее 500 элементов. Наполнитель из хлопка в таком матрасе обеспечит свободное движение воздуха, а значит и комфорт. Модель с кокосовым наполнителем — это экологически чистый материал, изготовленный из межплодника кокосового ореха. Обладает природными бактерицидными свойствами и гипоаллергенен. Такие матрасы не проседают под тяжёлым весом.

При выборе двуспального матраса для пары, в которой один из партнёров весит около 50 кг, а вес второго больше как минимум на 20 кг, оптимальной станет модель с пружинным блоком.

Чем больше разница в весе, тем больше пружин в матрасе должно быть.

Такая модель подстраивается под вес: в зоне повышенного давления продавливается сильнее, а второй партнёр сохраняет удобное положение, и его позвоночник остаётся прямым.

По размеру

Безусловно, параметры модели должны соответствовать размеру кровати: точно совпадать, в крайнем случае немного превышать.

Если габаритами кровати вы не ограничены, ширину и длину матраса стоит подбирать, ориентируясь на собственные мерки.

Можно измерить ширину плеч и полученное значение умножить на два — так мы узнаем минимально подходящую ширину матраса. Чтобы определиться с длиной матраса, к росту спящего нужно прибавить порядка 15−20 см.

Высоту матраса важно соотнести с высотой рамы кровати. В противном случае садиться и вставать будет неудобно, можно даже повредиться об элементы кровати.

Когда матрас пора менять. Три пункта

Если с утра ломит спину, шею, то это верный знак критически присмотреться к матрасу. Можно поставить его вертикально и обследовать на предмет прогибов. Если матрас продавлен по центру, значит, средняя часть тела буквально проваливается в яму, а ноги и голова остаются уровнем выше. Тревожный знак, если пружинный матрас скрипит, — это может говорить о поломке пружины. Посторонние запахи и грязь — очевидный повод насторожиться, ведь возникнуть они могли из-за микробов.

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