Юрист рассказал, как бороться с шумными соседями по даче

За уединением и тишиной мы часто отправляемся за город, но не всегда удается расслабиться и отдохнуть из-за шумного поведения соседей по участкам. Юрист и руководитель юридической компании Юлия Лоухина рассказала WomanНit, как понять, действительно ли нарушают соседи право на тишину или нам это кажется, а также, что делать, чтобы сохранить свои права.

Что же такое тишина?

В российском законодательстве нет понятия «тишина», но СанПиН 1.2.3685—21 устанавливает требования к уровню шума в жилых помещениях: с 07:00 до 23:00 — 55 дБА, с 23:00 до 07:00 — 45 дБА, поясняет наш эксперт.

«Любое превышение указанных значений будет являться нарушением. При этом, в период с 7.00 до 23.00 часов в жилых помещениях допустимо превышение гигиенических нормативов уровней шума на 5 дБ», — говорит Юлия.

Единого федерального нормативного акта, то есть документа регулирующего право на тишину и порядок действий на всей территории России, когда такое право нарушается, в России нет. Существуют самостоятельные законы в каждом субъекте РФ. Например, Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273−70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Юлия: «В основном, под понятием „шум“ понимают любые действия, повлекшие нарушение тишины, в том числе:

Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления. Крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на музыкальных инструментах и иные действия. Использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других). Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, за исключением работ по погрузке и вывозу снега. Производство строительных работ».

Какие исключения существуют

По словам эксперта, шуметь можно, если:

Предотвращаются правонарушения, ликвидируются последствия аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проводятся неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

Отправляются религиозные культы в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. Пиротехнические средства (петарды, ракетницы и других) используются в период с 23.00 часов 31 декабря до 4.00 часов 1 января календарного года.

А как же шум ночью?

Юлия: «Если соседи будут шуметь в ночное время, то по федеральному законодательству их можно привлечь к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4. КоАП РФ), меры ответственности для граждан от 500 – 1 000 ₽ или по региональному законодательству за нарушение режима тишины».

Что делать, чтобы привлечь соседей к ответственности

Набраться терпения и действовать, потому что привлечь соседей за шум не так просто, говорит Юлия. Соседей можно прилечь к административной и гражданской ответственности.

В первом случае соседями займется Роспотребнадзор (ст. 6.4 КоАП РФ). На региональном уровне этим занимается соответствующий комитет органа исполнительной власти или полиция (Законы о тишине субъектов). Для этого вам достаточно только обратиться в соответствующие органы, все проверки, сбор доказательств они сделают без вашего участия и привлекут к ответственности виновных лиц.

Во втором случае вам придется самостоятельно обращаться с иском в суд о взыскании морального вреда, понести расходы на измерение уровня шума, юриста, оплату госпошлины, но при этом все расходы можно будет взыскать с нерадивого соседа при удовлетворении вашего иска судом.

«При обращении в суд нужно будет доказать факт нарушения тишины соседями, то есть установить, где, когда, и при каких обстоятельствах соседи превысили уровень шума в 45 дБА. Помогут вам зафиксировать факт нарушения сотрудники правоохранительных органов, свидетели», — говорит юрист.

Кроме того, уровень шума нужно измерить, этим занимаются аккредитованные организации, которые в ночное время, как правило, не работают.

Поскольку привлечение к ответственности не самый простой способ обеспечить вам покой и тишину, с соседями лучшее всегда договариваться и выстраивать отношения, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.