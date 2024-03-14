Названы способы максимально защитить дачу от грабителей

Чтобы максимально защитить дачу от грабителей, необходимо установить на участке сигнализацию с датчиками движения, открытия окон и дверей, а также протечки воды и дыма, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, такие системы способны подключаться к центральной охранной службе либо отправлять данные на мобильный телефон.

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Лучше подключиться к центральной охранной службе, мониторящей обстановку и вызывающей аварийные службы. Можно предусмотреть возможность получения уведомлений на мобильный телефон в случае срабатывания сигнализации. Цены варьируются также от 1 тыс. до 100 тыс. рублей, — заявил Чаплин.

Еще одним надежным средством от грабителей он назвал камеры видеонаблюдения с возможностью записи и просмотра в реальном времени. При этом желательно, чтобы они могли записывать изображение в высоком разрешении и звук, а также имели режим ночного видения. Чаплин посоветовал предусмотреть удаленный доступ к камерам с любого устройства, а также обратить внимание на IP-камеры.