Секреты выбора карниза для штор: на что обратить внимание перед покупкой

Правильно выбрать карниз для штор — не такое уж и простое занятие, как может показаться. «Москва Меняется» расскажет обо всех особенностях выбора, рассмотрит основные виды карнизов и даст ценные рекомендации, которые помогут вам найти идеальный карниз для штор.

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Какую роль играет карниз в интерьере вашего дома? Этот незначительный элемент изменит вид комнаты, добавит интересные акценты в интерьере и создаст уют. Но как не ошибиться с выбором среди множества моделей и материалов? Как разобраться в способах крепления, конструктивных особенностях, материалах и размерах карнизов?

Чек-лист по выбору карниза

Составьте для себя небольшой чек-лист:

определите крепление — настенное или потолочное;

определите конструкцию — однорядную, двухрядную или многорядную;

учтите материал и несущую способность карниза;

уточните необходимые размеры и продумайте количество рядов;

решите, нужно ли вам дополнительное управление (ручное или электрическое);

продумайте, как карниз будет гармонировать с интерьером.

Теперь пройдемся по каждому из этих пунктов.

Как крепить карниз

Карнизы бывают двух типов: потолочные и настенные.

Настенные карнизы

Это классический вариант для большинства интерьеров. Их преимущества:

разнообразие материалов — дерево, металл, пластик;

выбор под легкие и массивные шторы;

простота и скорость монтирования.

Однако у настенных карнизов есть и недостатки:

они недостаточно хорошо затемняют помещение, так как пропускают свет сверху;

не всегда годятся для установки на гипсокартонных стенах.

Потолочные карнизы

Такие карнизы рекомендуются для современных интерьеров. Их плюсы:

универсальность — совместимы с большинством штор;

скрытый потолочный крепеж, не требующий сверления стен;

возможность визуально увеличить высоту помещения.

Минусы потолочных карнизов:

более сложный монтаж по сравнению с настенными моделями;

необходимость тщательного выравнивания потолка перед установкой.

Конструктивные особенности карнизов

На рынке представлены карнизы таких конструкций:

однорядные — для легких штор или рулонных занавесок;

двухрядные — для сочетания плотных портьер и легких гардин;

трехрядные и более — для создания сложных многослойных композиций.

Существуют гибкие карнизы — для оформления эркерных окон и создания плавных изгибов.

Материал и несущая способность карниза

От материала зависит несущая способность карниза и его дизайн. Наиболее популярные варианты:

деревянные карнизы — классика жанра, рекомендуются для традиционных интерьеров;

металлические — прочные и надежные, выдерживают тяжелые шторы; пластиковые — рекомендуются для легких занавесок;

струнные — минималистичный вариант для современных интерьеров.

Учитывайте вес ваших штор, чтобы карниз мог выдержать нагрузку.

Размеры и количество рядов

Купленный карниз должен быть шире окна, чтобы шторы не закрывали его в открытом состоянии. Обычно карниз делают длиннее окна на 30-50 см с каждой стороны.

Количество рядов зависит от стиля штор. Для минималистичных интерьеров достаточно одного ряда, а для классических композиций с ламбрекенами может потребоваться три и более.

Управление

Некоторые модели карнизов оснащаются дополнительными механизмами:

ручным управлением (шнур или цепочка);

электроприводом для автоматического открывания и закрывания штор с пульта или выключателя.

Электрокарнизы актуальны для больших панорамных окон и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Стиль и нюансы помещения

И конечно же, выбранный карниз должен сочетаться с интерьером. Для классики советуем деревянные изделия, украшенные резьбой и позолотой, для минимализма — сдержанные струнные или потолочные системы.

Учитывайте и особенности помещения: высоту потолков, размер и форму окон, наличие радиаторов отопления или подоконников.

Как выбрать цвет карниза: советы эксперта

Выбирая карниз для штор, многие уделяют основное внимание его конструкции, размерам и материалу. Однако не менее важным параметром является цвет карниза. Его оттенок поможет гармонично вписать конструкцию в интерьер и подчеркнуть красоту штор. На что нужно обращать внимание, выбирая цвет карниза?

Учитывайте назначение вашего помещения

Цвет должен соответствовать назначению комнаты:

для кухни и детской допустимы яркие, насыщенные оттенки, которые добавят помещению динамики и позитивной энергии;

в гостиной и спальне лучше выбирать спокойные, нейтральные тона, способствующие расслаблению и отдыху;

в рабочем кабинете уместны строгие, лаконичные цвета, настраивающие на продуктивную деятельность.

Гармония с интерьером

Карниз должен гармонировать с дизайнерским стилем помещения, с цветовой гаммой отделки и мебели:

для классических интерьеров подойдут карнизы благородных оттенков: белый, бежевый, коричневый, золотой;

в стилях минимализма и хай-тек уместны карнизы в холодных тонах: черный, серый, серебристый, металлик;

для романтичных направлений (прованс, шебби-шик) выбирайте карнизы пастельных, нежных оттенков: кремовый, розовый, голубой.

Сочетание со шторами

Подбирайте цвет карниза в тон шторам. Это особенно актуально для небольших комнат с низкими потолками. Единая цветовая гамма визуально расширит пространство и создаст гармоничный ансамбль.

Если вы хотите сделать акцент на оконной зоне, можно выбрать карниз контрастного оттенка по отношению к шторам. Главное, чтобы этот контраст был уместен и не нарушал целостность композиции.

Подбор карниза под цвет стен

Универсальное решение — выбрать карниз в цвет стен. Тогда карниз как бы сольется с интерьером, не перетягивая на себя внимание. В этом случае акцентом будут выступать сами шторы, а карниз останется нейтральным фоном.

Этот прием особенно эффективен для визуального расширения пространства. Стены и карниз сливаются в единое целое, а красивые шторы привлекают взгляды и становятся главным украшением окна.

Размеры помещения

При выборе цвета карниза обязательно учитывайте габариты комнаты:

для просторных помещений с высокими потолками рекомендуем массивные карнизы темных оттенков;

в компактных комнатах лучше использовать карнизы светлых, нейтральных тонов, которые не будут давить и перегружать пространство.

Удачный цвет карниза — это не просто дизайнерский каприз, а важный элемент интерьера. Учитывайте назначение комнаты, размеры, общую цветовую гамму и оттенок штор — и тогда ваш карниз идеально дополнит образ окна и всей комнаты.

Как правильно рассчитать длину карниза для штор

Выбирая карниз для штор, очень важно правильно рассчитать его длину. От этого зависит не только внешний вид оконного проема, но и функциональность всей конструкции.

Общие рекомендации

Выбирая размер своего карниза, учитывайте следующее:

рекомендуемый размер карниза — больше ширины оконного проема: так вы откроете шторы, не закрывая при этом окно;

стандартный запас длины с каждой стороны — 30–50 см. Для широких окон или тяжелых портьер можно увеличить этот показатель до 70–100 см;

учитывайте расстояние от карниза до стены или других предметов интерьера. Шторы не должны задевать их при открывании и закрывании.

Пошаговая инструкция расчета длины карниза

Чтобы рассчитать длину вашего карниза, следуйте алгоритму этой инструкции:

Измерьте ширину оконного проема от стены до стены. Прибавьте к полученной величине запас длины слева и справа (30–50 см или более в зависимости от ваших предпочтений). Если хотите повесить шторы с напуском на подоконник или пол, учтите и эту величину при расчетах. Округлите полученное значение до ближайшего стандартного размера карниза. Обычно они имеют длину, кратную 10 или 50 см.

Пример расчета:

ширина окна — 150 см; запас длины с обеих сторон — 40 см;

итоговый размер — 150 + 40 + 40 = 230 см;

округляем до ближайшего стандартного размера — 250 см.

Нюансы для разных типов карнизов

Для потолочных моделей учитывайте расстояние от потолка до верхнего края окна. При использовании настенных карнизов смотрите на расположение креплений. Они должны находиться на достаточном расстоянии от оконного проема, чтобы не мешать открыванию штор. Для многорядных конструкций проводите замеры для каждого ряда отдельно, учитывая ширину штор и расстояние между рядами.

Оптимальная длина карниза — залог красивого и функционального оформления окна. Не пренебрегайте этим важным параметром при подборе конструкции для ваших штор. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете рассчитать идеальный размер карниза для любого интерьера.

Дадим финальные рекомендации по выбору карнизов.

Для помещений с низкими потолками

Если в вашей комнате низкие потолки, отдавайте предпочтение потолочным карнизам или минималистичным настенным моделям. Они визуально приподнимут потолок и добавят помещению высоты.

Прочные материалы и несущая способность

Для плотных штор выбирайте карнизы из прочных материалов — металла или массива дерева. Обязательно уточняйте у продавца максимальную нагрузку на карниз и учитывайте вес ваших занавесок.

Удобное управление

Если будете часто открывать и закрывать шторы, присмотритесь к моделям с ручным или электрическим управлением. Это избавит вас от необходимости каждый раз вставать на стул или подоконник, чтобы дотянуться до карниза.

FAQ

Можно ли самостоятельно установить карниз или лучше вызвать мастеров?

Если вы обладаете базовыми навыками работы с инструментами и уверены в своих силах, то установка карниза не должна вызвать у вас больших трудностей. Однако если вы сомневаетесь или выбрали сложную конструкцию (например, электрокарниз или многорядную модель), то лучше не рисковать и вызвать мастеров. Это гарантирует качественный результат и избавит вас от лишних хлопот.

Какой карниз лучше для эркерных и арочных окон?

Рекомендуем гибкие карнизы. С их помощью можно создавать плавные изгибы и повторять контуры эркеров и арок. Такие модели изготавливаются из прочного пластика или алюминия и способны выдерживать достаточно тяжелые шторы. Альтернативный вариант — использовать несколько отдельных карнизов для каждой части окна.

Какие аксессуары нужны для крепления штор к карнизу?

Выбор аксессуаров зависит от типа штор и материала:

для легких занавесок подойдут пластиковые или металлические колечки, крючки;

для тяжелых портьер лучше использовать прочные кольца с зажимами или люверсы;

для деревянных карнизов выбирайте аксессуары из дерева или металла в подходящем стиле;

для струнных и профильных карнизов — специальные крючки или ролики, входящие в комплект;

учитывайте и дизайн аксессуаров — они должны гармонировать со стилем интерьера и не привлекать к себе излишнего внимания.

Как часто нужно менять или обновлять карниз для штор?

Срок службы карниза зависит от материала и условий эксплуатации. В среднем качественные деревянные, металлические или пластиковые модели прослужат вам 7–10 лет. Если карниз стал внешне непривлекательным — покрылся трещинами, царапинами или ржавчиной, его лучше заменить. Также замена может потребоваться при изменении дизайна интерьера или покупке новых штор, которые не подходят к старой конструкции.