Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

Избавиться от запаха жареной рыбы на кухне поможет лавровый лист. Такой способ назвали эксперты издания «БелНовости».

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Чтобы убрать запах, понадобится взять один лавровый лист и поджечь его. «В помещении появится яркий и приятный аромат, который без проблем замаскирует рыбный запах», — говорится в материале.

По словам экспертов, желаемого эффекта удастся достигнуть спустя десять минут. Отмечается, что во время процесса нужно помнить об осторожности — лист стоит поджигать аккуратно, чтобы избежать ожогов и возгорания.

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