Как правильно высаживать плодовые деревья

Нередко среди дачников возникают споры: когда же лучше садить плодовые деревья – весной или осенью? О том, кто прав, рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru.

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По его словам, яблони и груши показывают одинаковые результаты в независимости от времени года посадки. Вишня, черешня, слива, абрикос лучше удаются, дольше служат и обильнее плодоносят при посадке весной. При этом посажанные осенью деревья не всегда хорошо укореняются к зиме и поэтому весной они могут испытывать адаптационные трудности.

«Если вы решили дело в пользу весенней посадки – саженцы лучше внедрять до набухания почек, иначе потом могут возникнуть сложности», – отметил Терентьев.

Чтобы посадить дерево, рассказывает эксперт, нужно подготовить место: оно не должно сильно продуваться, но совсем без циркуляции воздуха нельзя. После чего, выбрав точку, следующий этап – создание посадочной ямы. Для каждого дерева – своя глубина.

«Для яблонь и груш она должна быть не менее 100 см в диаметре и не менее 60 см глубиной. Для вишни, сливы, черешни, абрикоса, соответственно, параметры составляют 80 и 40 см», – сообщил агроном.

Затем можно приступать к посадке. На саженце, по словам агронома, не должно быть листьев. Перед самой посадкой дерево нужно поместить в раствор любого стимулятора роста. Затем, расправив корни, нужно вставить саженец в яму и засыпать землей. Окончив засыпку, почву вокруг саженца можно немного подтрамбовать.