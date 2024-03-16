Эксперты объяснили, откуда берется пыль

Специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора отметили, что избавиться совсем от нее нельзя. Однако убирать ее нужно.

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По их словам, пыль - это смесь пыльцы, волос, пищевых остатков, насекомых и их экскрементов, текстильных, бумажных волокон, минералов почвы, частиц космической пыли и других материалов из местной окружающей среды.

Эксперты считают, что пыль не только загрязняет помещение, но и может навредить здоровью. Если человек долго дышит производственной пылью, то у него могут развиться заболевания легких. Бытовая же - источник аллергенов, в ней могут быть пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности, пыльца, шерсть и ороговевшая кожа домашних животных.

Зачастую она скапливается на картинах, статуэтках, электронике, подоконниках, дверях, шкафах, мягкой мебели и коврах, бывает, она оседает на стенах. Избавляться от нее лучше всего влажной уборкой.

Вытирать пыль лучше влажной тряпкой и сверху вниз, начиная с верхушек шкафов, далее - со стен, полок, тумбочек, в конце - предметы интерьера, стоящие на полу.

Постельное белье нужно менять не реже одного раза в неделю, а пол стоит сначала пропылесосить, а потом помыть.

Известно, что ежегодно на Землю в виде микрометеоритов падает 40 000 тонн космической пыли, а пустыня Сахара - крупнейший ее источник во всем мире. Кроме того, примерно 9 граммов омертвевшей кожи производит один человек за неделю.

А недавно самарцам рассказали, что делать, чтобы подушка не превратилась в рассадник пылевых клещей.