«Воры порежут руки». Характеристики идеального дачного забора

На приусадебном участке запрещено устанавливать глухой забор выше 1,5 метра, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что высокий и непрозрачный забор разрешен только на границе загородного имения с улицей. В последнем случае, добавил парламентарий, лучше выбрать минимум двухметровую конструкцию из профлиста, о необработанные края которого «воры порежут руки»

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Запрещается устанавливать на даче глухие заборы выше 1,5 метра. Высокий и непрозрачный забор разрешен только для границы между участком и улицей. Лучше выбрать конструкцию выше двух метров. При этом следует исключить использование дерева и кирпича, так как это небезопасно и прослужит очень недолго, — заявил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что наиболее надежным современным вариантом является ограждение из сварной сетки, так как пролезть сквозь нее практически невозможно, а кусачки с ней не справятся. Чаплин также посоветовал выбирать забор из прутьев с пиками.

Дополнительно можно установить спирально закрученную проволоку с закаленным сердечником и оцинкованными колюще-режущими обоюдоострыми шипами. Это новая версия стандартной колючей проволоки, которая гарантированно не позволит проникнуть на ваш участок никому, — отметил Чаплин.

Депутат также посоветовал позаботиться об установке надежных замков на дверях и воротах, освещении территории. Он призвал установить систему видеонаблюдения, чтобы контролировать происходящее и зафиксировать любые подозрительные действия.