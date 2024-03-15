Эксперты посоветовали мазать туалетный ершик пеной для бритья

Пена для бриться поможет лучше очистить унитаз. Мазать туалетный ершик средством личной гигиены домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, благодаря средству для бритья станет проще вывести загрязнения не внутренней стороне унитаза. Кроме того, пена обеззаразит ершик, замедлив размножение микроорганизмов. Отмечается, что средство также улучшит запах в туалетной комнате.

Ранее эксперты портала назвали ряд предметов в доме, которые нельзя мыть уксусом. В список пошли полы из ламината, элементы декора из камня и в особенности мрамора, силиконовые межплиточные швы, изделия из алюминия, а также меди. Взаимодействие с уксусом может испортить перечисленные материалы.