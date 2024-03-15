Что купить для дачного участка в марте

Вместе с весной к ценителям огородничества пришла пора не только думать о предстоящей деятельности на участке, но и приступать к решительным действиям. Важно понять, что хочется получить от своего надела в этом году и соответственно подготовиться. Прежде всего нужно купить для огорода все необходимое и заняться рассадой.

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В конце апреля и мае рынки для садоводов переполнены возбужденными дачниками. Впопыхах они покупают все что надо и не надо. Стоит ли напоминать о том, что в это время товары для дачи и огорода значительно дорожают. Поэтому позаботиться о необходимых покупках нужно именно сейчас, когда большинство продавцов еще держат цены на уровне прошлого сезона.

Прежде всего надо определиться с тем, что вообще предстоит делать на своем дачном участке. Если выбор пал в сторону активного огородничества, то пора распланировать весенние посадки. Рисуем простой план участка, составляем список всех культур и наносим их на импровизированную карту. При этом нужно учитывать немало деталей.

Не стоит планировать размещение культуры на том же месте, где она росла в прошлом году. Правила севооборота никто не отменял. Иначе грунт будет постепенно, но верно истощаться. Следует учесть «пожелания» и самих культур, так как они с одними своими коллегами по грядке уживаются, а с другими — нет. А что-то можно посадить даже чуть ли не вместе. Обязательно нужно учесть рельеф участка и предпочтения культур при росте. Какие-то из них должны находиться там, где больше света, а какие-то вполне себе будут расти и в тенечке. Обычно же растению в день надо не менее пяти часов света солнца. Необходимо предусмотреть и все моменты по обеспечению дренажа земельного участка.

После составления подробных планов работ и участка у огородника будет полное представление о том, какие орудия и средства труда ему понадобятся в этом сезоне. Так появится список нужных покупок.

Прежде всего надо уделить внимание рабочим инструментам. Какие-то из них понадобятся для труда на огороде, а другие — для ремонта. Например, подновить покосившуюся теплицу. В марте садовый инструмент, приспособления для обрезки, удобрения и препараты для защиты растений стоят еще не столько, сколько будут стоить уже в мае.

В последнее время стали популярны коллекторы для нагрева воды. Они работают по принципу солнечных батарей. Март — самое время для покупок новой газонокосилки, лопат, грабель, товаров для обустройства теплиц и парников, покрывного материала. Пригодится запас бытовой химии, да и мангал для более приятного отдыха тоже сейчас стоит меньше.

Кроме похода в торговую точку за мотыгами и тяпками надо проверить свои запасы семян. Обычно их остается немало с прошлых сезонов, поэтому следует исключить попадание в почву негодных и совсем уж старых зародышей будущего урожая. Семена лучше покупать у проверенных производителей и в фабричных упаковках. Они лучше подготовлены к борьбе с возможными заболеваниями и хорошо всходят. Есть вариант и самостоятельной заготовки семян. Но продвинутые огородники должны знать, что их нужно брать только от здоровых растений, а потом еще и правильно хранить в зимний период.

Ну и конечно, март — горячая пора рассады. На самом деле ее можно без всяких мучений и трудов купить на рынках или в магазинах. Но на такой вариант многие не идут из-за лишних затрат, а другие — из-за «любви к искусству», то есть, предпочитают ее выращивать сами в качестве своеобразного хобби. А вот землю для рассады покупают практически все. Да, она специально подготовлена для таких операций, но на самом деле землю можно приберечь еще с осени со своего участка. По вкусу и возможностям подбирается тара для рассады. Обычно это специальные ящики или отдельные небольшие емкости.

Культуры могут быть раннего и позднего посева, но мы принимаем во внимание обычное время, когда высаживается рассада. Если следовать таким правилам, то сейчас, в середине марта, следует высаживать на рассаду капусту, томаты и перец, а в конце месяца надо будет заняться морковкой и зеленью.

Семена капусты перед посадкой необходимо до 20 минут выдержать в воде с температурой около 50 градусов. Затем совсем ненадолго опускаем их в холодную воду и помещаем в мокрую тряпицу или марлю на одни сутки. После посева в емкости капусту надо разместить в помещение с достаточно высокой влажностью — все, как она любит. В какой-то момент при очередном регулярном поливе обнаружится, что появились лепесточки. Тогда капусту можно пикировать и рассадить по небольшим емкостям отдельно. Да, и держать эту рассаду желательно на свету практически постоянно. Рассада капусты также будет совсем не против, если вы уже в этом раннем возрасте будете подкармливать ее селитрой и фосфатами.

Для рассады томатов лучше всего подготовить специальную грунтовую смесь с землей, торфом, перегноем и песком. Можно добавить немного золы, а получившуюся смесь стоит обработать паром, так как микробы могут погубить зародыши помидоров. Зазор между семенами должен составлять один сантиметр на такой же глубине. В таре в данном случае нужны отверстия. В отличие от капусты томаты избыточной влаги не любят. Температура в помещении с рассадой должна составлять от 20 до 25 градусов, а стоять тара должна на освещенном участке. Поливать можно простой питьевой водой. Пикировать надо при размере листочков в 0,5 сантиметра в разрезе. Затем идет пересадка в отдельные емкости.

Для рассады сладкого перца лучше всего купить новые семена. Полежавшие в заначке почти всегда дают холостой вариант. Такой уж перец капризный. Что касается процесса, то в целом он идентичен варианту с помидорами. Разве что поливать рассаду перца не надо, а первые всходы все равно появятся дней через 5-8. Другое дело — перец любит влажный воздух до 75%.

От качества семян во многом зависит и урожай свеклы. Высаживать их надо по описанным выше вариантам в конце марта. О необходимости посадки в грунт сообщит появление первых четырех листков. У свеклы очень ранимая корневая система, поэтому ее надо высаживать на участке прямо в торфяном горшочке.

В конце марта уделяется время и рассаде сладкого лука. Семена перед посадкой в смесь земли и перегноя надо будет выдержать в воде от 10 до 12 часов. Затем рассаде лука понадобится регулярное закаливание. Температуру надо будет то снижать, то понижать в диапазоне от 15 до 25 градусов. Лук станет более живучим и спокойно будет переносить перепады температур в грунте.

Также скоро надо будет готовить рассаду сельдерея и петрушки. Чем севернее расположен регион, тем нужнее такой процесс до высаживания в грунт. Лучше всего позаботится об этом и в Подмосковье. В работе с зеленью главное — осторожность, не повредить ее корни. В помещении с рассадой надо сохранять очень высокую влажность — до 85%. Пересаживать в грунт зелень лучше вместе горшочками из земли для корней.

Извечным стал спор о том, как лучше высаживать морковь. Большинство огородников предпочитают сажать семена сразу в грунт. Рассаду многие не любят из-за того, что морковка якобы вырастает искривленной и небольшой. Такие факты действительно бывают. Кроме того, морковь капризна и при процессе пересадки корни легко повредить или вовсе погубить.

Из положительных моментов варианта рассады стоит выделить такие, как свежий овощ на столе на месяц раньше чем из грунта, также морковку в таком случае не надо прореживать и, кроме того, овощ не успевает распробовать зловредная морковная муха. Лучшим выходом из спора является в основном традиционная посадка моркови в грунт и небольшого количества — посредством рассады для раннего созревания и разнообразия рациона питания.

Для рассады моркови сначала нужно правильно подобрать семена. Их видов очень много и здесь надо не ошибиться со временем созревания и последующей высадки в грунт. Для рассады применяются отдельные емкости, чтобы затем пересаживать в грунт сразу вместе с привычной овощу землей. В почву можно добавить перегноя, торфа, песка и золы в небольшом количестве. Семена перед посадкой надо промыть в растворе марганцовки и замочить в воде. Сажаем их на глубину не более 2 сантиметров. Лучше в одну лунку класть сразу два семечка, а затем слабое из них удалить. Важно закрыть емкости с рассадой пленкой для создания парникового эффекта. После появления ростков пленка снимается. Перед высадкой моркови в грунт земля должна уже прогреться до 5-10 градусов тепла. Собрав первый урожай не забудьте о том, что «рассадная» морковь хранится гораздо меньше обычной. Поэтому употребляйте свежие витамины в пищу сразу!