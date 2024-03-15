Ветеринар дал совет как защитить питомцев от клещей

Профилактическая обработка поможет защитить питомца от укуса клещей. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой.

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По его словам, обычно сезон активности клещей в Московском регионе длится с марта по октябрь. Однако время его начала и завершения может меняться в зависимости от погодных условий. Поэтому лучше ориентироваться на показатели термометра, а не на дату в календаре.

Иксодовые клещи выходят из спячки после схода снега, когда температура воздуха прогревается до 2 градусов. Уже при 5 градусах они становятся активны, а значит, могут укусить домашних питомцев.

Клещи представляют серьезную угрозу для жизни питомцев. Например, для собак они опасны, поскольку являются переносчиками заболевания бабезиоза (также его называют пироплазмозом).

"Мельчайшие паразиты – бабезии – попадают в кровь и разрушают эритроциты, что приводит к тяжелым поражениям печени и других органов. Если вовремя не оказать помощь, животное погибает в 95% случаев. Кошки пироплазмозом болеют крайне редко, но укусы клещей опасны и для них", – говорит Полевой.

Помимо бабезиоза, клещи могут быть носителями болезни Лайма, энцефалита и других инфекций. Так как симптомы этих заболеваний проявляются поздно, диагностировать их у питомцев сложно. Поэтому животных необходимо обрабатывать от клещей, чтобы сохранить им жизнь и здоровье.

"Пироплазмоз хоть и излечим, но может оставить тяжелые последствия в виде поражения печени и почек", – предупредил специалист.

Вакцинация животных от пироплазмоза не проводится. Защитить питомца помогут профилактические обработки на протяжении всего сезона клещей. Прекращать их следует только после наступления устойчивой минусовой температуры.

Обработку животного можно проводить с помощью капель на холку или таблеток от клещей. Определиться с препаратом поможет ветеринарный врач. Спреи и ошейники от паразитов менее эффективны и используются в основном как дополнительная защита. Частота обработок зависит от инструкции к препарату. Например, если действие капель длится один месяц, обработку нужно повторять ежемесячно.

Следует помнить, что клещи не живут на деревьях. На людей и животных они пересаживаются с травы или невысоких кустарников. Во время прогулок на природе необходимо надевать светлую одежду, чтобы кровососущих было легче обнаружить. Для защиты необходимо использовать платок или головной убор, а брюки заправлять в обувь. Одежду рекомендуется обработать специальными спреями.