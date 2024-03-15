Дизайнер перечислила самые безвкусные детали интерьера, которые выглядят дешево

Дизайнер интерьеров из Бостона поделилась своим антирейтингом домашнего декора на своей страничке в TikTok. Ролик девушки по имени Джули Соуза быстро стал популярным, однако с выводами профессионала согласились не все. Впрочем, если вы давно задумывались, от чего бы избавиться в порядке расхламления, идеи вам придутся по душе.

© Super.ru

Первое, чего стоит избегать, по мнению эксперта, — пластиковые растения с большими листьями.

«Секрет искусственных деревьев, которые выглядят реалистично, — это небольшая листва, — объяснила она. — Избегайте пластика. Реальное всегда лучше, кроме случаев, когда живые растения использовать невозможно», — добавила дизайнер.

В список антипатий специалиста попали и холсты без рам. «Они выглядят дешевыми, потому что они дешевле», — заявила Джули Соуза и предложила сделать раму своими руками, чтобы получить дорогой внешний вид за минимальные деньги. Также, по мнению инфлюенсера, визуально удешевят интерьер коврики с вырезом для унитаза и мебель с золотыми элементами.