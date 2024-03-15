Биолог дала советы по подкормке рассады

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала, как правильно подкармливать рассаду.

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«Всё полезно в меру, в том числе подкормка. Если вы купили готовый специализированный грунт для рассады, он насыщен всеми необходимыми растениям минералами в нужных пропорциях. Рассада в таком грунте не требует никакой дополнительной подкормки», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, подкормка потребуется в том случае, если вы взяли землю со своего участка.

Лучше всего, по словам Татаренко, использовать комплексные удобрения для рассады, одновременно содержащие азот, калий, фосфор и другие необходимые микроэлементы.

Также стоит обратить внимание на подготовку грунта. В нём не должна застаиваться вода.

При недостатке освещения необходимо использовать специальные фитолампы.