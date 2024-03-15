Ошибка, которая губит всю рассаду

Обычно земля из пакета уже содержит все необходимые питательные вещества, поэтому в дополнительных удобрениях растение не нуждается. Но некоторые допускают ошибку и перекармливают рассаду. Из-за этого она вытягивается, начинает чаще болеть и привлекает вредителей.

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О каких ещё нюансах нужно помнить садоводам, объяснила преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Когда нужно подкармливать рассаду

Подкормка удобрениями нужна, если землю вы взяли со своего участка. Но всё равно переусердствовать не надо: «перекормленная» рассада будет подвержена болезням и вредителям.

При подкормке Татаренко посоветовала использовать комплексные удобрения для рассады, содержащие необходимые микроэлементы:

азот,

калий,

фосфор.

«Не подкармливайте рассаду, растущую на окошке или балконе, удобрениями для активации цветения, такая подкормка не ко времени и не пойдёт ей на пользу», — добавила биолог в беседе с «Известиями».

На этикетках удобрений обычно пишут, для чего они предназначены: для рассады, для цветения и плодоношения и т. д. Там же приводятся рекомендации по дозировке.

Что нужно, чтобы подкормка усвоилась

За правильное усвоение подкормки отвечают три компонента:

подготовленный грунт, хорошее освещение, достаточный полив водой.

Если не будет хотя бы одного из них, растение будет страдать от «переедания», отметила специалист.

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