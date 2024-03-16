Справедливости ради нужно признать: многие люди боятся врачей не меньше, чем их питомцы. Но в случае с животным страх полностью оправдан — собака оказывается в стрессовой ситуации и даже не представляет, что с ней будет происходить. Спокойствие четвероногого друга — в ваших руках: как снизить тревожность питомца, ветеринар Дженнифер Коутс рассказала порталу The Spruce Pets.

© Super.ru

«Как только вы входите в дверь, ваша собака подвергается бомбардировке странными запахами и звуками. Скорее всего, вы столкнетесь с другими животными, пока будете там, что, безусловно, может повысить уровень тревоги», — объяснила специалист.

Осмотр тем более может стать травматичным опытом— животное удерживают, совершая непривычные манипуляции, не говоря уже о возможных инъекциях или необходимости взять кровь.

Самый простой способ помочь справиться с тревогой — инсценировать осмотры дома. Разместите животное на столе, мягко сдерживайте, осмотрите уши и лапы. Повторяйте осмотр каждый день и не забывайте хвалить — ситуация перестанет быть для питомца стрессовой. Идеальный вариант — посетить ветеринара до того, как это станет острой необходимостью. Пускай питомец познакомится с врачом без необходимости терпеть неприятные процедуры. Попросите доктора угостить вашу собаку лакомством и не тяните в кабинет силой.

Если все ваши усилия оказались напрасными, попросите ветеринара назначить подходящие успокоительные средства. А особо агрессивных питомцев нужно заранее приучить к наморднику, чтобы ситуация не вышла из-под контроля в день визита.

«Все больше ветеринаров готовы прийти к вам домой для плановых осмотров и прививок», — отметила специалист.

Иногда это самый оптимальный вариант. Важно понимать, что животное не избавится от страхов одномоментно — проявите терпение и последовательность.