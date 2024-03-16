Способ избавиться от сорняков за 15 минут

Уксус и другие подручные средства помогут избавиться от сорняков и мха на дачном участке за 15 минут. Простой способ навести порядок в огороде назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

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Для уборки понадобятся обычный или яблочный уксус, вода, спрей-бутылка и средство для мыться посуды. В бутылку нужно налить одинаковое количество уксуса и воды, а затем добавить немного средства для мыться посуды. Ингредиенты необходимо перемешать, встряхнув бутылку.

Получившуюся смесь нужно равномерно распылись на территорию, пораженную сорняками, и подождать 10 минут. После участок следует промыть чистой водой, чтобы уксус не нанес урон растениям. После первого применения сорняки и мох начнут засыхать, однако при необходимости процедуру можно повторить.

Ранее дачникам посоветовали использовать средство из воды и мыла, чтобы избавиться от тли и клещей на огуречных грядках.