Эксперт по бытовой химии бренда Synergetic Ольга Рыжкова назвала москвичам правильный способ стирки пуховика. Ее советы приводит Life.

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По словам специалистки, первым делом необходимо проверить информацию на этикетке изделия, чтобы понять, можно ли его стирать или лучше отдать в химчистку.

«Если вы вдруг срезали этикетку, посмотрите в интернете похожие куртки», — порекомендовала она.

Перед подготовкой к стирке Рыжкова призвала обработать обычные пятна жидким пятновыводителем с энзимами, а через 15 минут потереть их губкой. Лишь затем, отметила эксперт, можно загрузить вещи в стиральную машину. Причем запускать ее следует не менее чем на 60 минут.

Для стирки пуховика эксперт посоветовала использовать жидкие средства — гель для стирки деликатных тканей, а для курток из мембранной или технологичной ткани — гель для стирки спортивной одежды. Кроме того, обратила внимание Рыжкова, при стирке пуховиков мячики в барабан лучше не класть, так как они могут повредить ткань.

«Вместо этого после сушки равномерно распределите пух по изделию руками», — посоветовала она.

В заключение специалистка призвала сушить верхнюю одежду в расстегнутом виде и горизонтальном положении. Капюшон можно отстегнуть, а саму вещь — периодически переворачивать, указала она.

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