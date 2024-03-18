Москвичам назвали правильный способ стирки пуховика
Эксперт по бытовой химии бренда Synergetic Ольга Рыжкова назвала москвичам правильный способ стирки пуховика. Ее советы приводит Life.
По словам специалистки, первым делом необходимо проверить информацию на этикетке изделия, чтобы понять, можно ли его стирать или лучше отдать в химчистку.
«Если вы вдруг срезали этикетку, посмотрите в интернете похожие куртки», — порекомендовала она.
Перед подготовкой к стирке Рыжкова призвала обработать обычные пятна жидким пятновыводителем с энзимами, а через 15 минут потереть их губкой. Лишь затем, отметила эксперт, можно загрузить вещи в стиральную машину. Причем запускать ее следует не менее чем на 60 минут.
Для стирки пуховика эксперт посоветовала использовать жидкие средства — гель для стирки деликатных тканей, а для курток из мембранной или технологичной ткани — гель для стирки спортивной одежды. Кроме того, обратила внимание Рыжкова, при стирке пуховиков мячики в барабан лучше не класть, так как они могут повредить ткань.
«Вместо этого после сушки равномерно распределите пух по изделию руками», — посоветовала она.
В заключение специалистка призвала сушить верхнюю одежду в расстегнутом виде и горизонтальном положении. Капюшон можно отстегнуть, а саму вещь — периодически переворачивать, указала она.
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