Домохозяек призвали обмазать ванну скипидаром

Убрать пятна с поверхности ванны можно с помощью скипидара и соли. Воспользоваться нестандартным методом очистки загрязнений домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Для приготовления очистительного средства потребуются полстакана скипидара и сорок граммов соли. Ингредиенты нужно тщательно смешать до консистенции пасты. После следует намазать средство на участок с пятном. Через некоторое время загрязнение исчезнет, после чего можно удалить смесь и вытереть ванну сухой тряпкой.

Ранее эксперты портала посоветовали наносить на туалетный ершик пену для бритья. По их словам, таким образом можно сделать прибор эффективнее в очистке унитаза, а также обеззаразить его, тем самым продлив срок службы.