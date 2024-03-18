Кинологи рассказали, как обучить собаку прохождению уличных снарядов

Во многих столичных парках и дворах оборудованы площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Специалист по социализации зеленоградского приюта для безнадзорных животных поделился рекомендациями, как сделать дрессировку на кинологической площадке приятной и эффективной.

© Mos.ru

Дрессировка призвана наладить взаимодействие человека с питомцем. При этом кинологи рекомендуют заниматься ею с собаками любой породы, возраста и размера. Если у питомца нет противопоказаний по здоровью (например, животным с суставной дисплазией нельзя высоко прыгать и брать барьеры), то можно приступать к покорению снарядов на специализированной спортплощадке.

Вкусняшки и игрушки

На кинологическую площадку собака должна приходить замотивированной. Поощрение в виде лакомства и игрушки — отличный способ включить питомца в работу. Поэтому перед тренировкой домашний любимец должен воздержаться от еды, и тогда на занятии собака будет радоваться не только результату, но и поощрению тренера.

От простого к сложному

Не стоит сразу покорять самую большую горку или штурмовать метровые снаряды. Для начала стоит взять низкий барьер. Для этого надо показать лакомство и слегка потянуть животное за поводок. Следуя за рукой с чем-то вкусным, а также поддаваясь легкому натяжению поводка, собака переступит барьер. Взяв барьер, пес обязательно должен услышать похвалу и получить угощение. Закрепите результат, повторяя упражнение несколько раз, и только потом пробуйте покорить барьер чуть выше. Постепенно осваивайте с питомцем горки и бум — это толстая доска или бревно длиной несколько метров, прочно закрепленные на врытых в землю столбах. Сначала собака должна поставить передние лапы на лестницу, затем — задние, потом сделать шаг, другой и поэтапно пройти весь снаряд. Каждый успех подкрепляйте лакомством и похвалой.

«Если вы решили начинать занятия с маленьким щенком, которому только сделали прививки и он пока находится на карантине, то подводящие упражнения для снарядов на площадке лучше выполнять дома. Можно положить веревку на пол и научить малыша переступать через нее, потом поднять уровень барьера, разместив палочку между двумя невысокими стульями», — посоветовала Мария Савельева, специалист по социализации приюта для безнадзорных животных «Зеленоград».

Регулярность — залог успеха

Главный принцип всех кинологических занятий — постоянство. Не у каждой собаки все получается с первого раза. Некоторым питомцам требуется больше времени на освоение новых навыков.

Рекомендуемое время

Урок на дрессировочной площадке должен занимать от 45 минут до одного часа. Стоит учитывать, что полноценная прогулка включает в себя не только занятие со снарядами, но и время на прочие дела питомца — туалет и свободное времяпрепровождение.

Получение удовольствия

Главное в процессе занятия — это получить обоюдное удовольствие с четвероногим другом. В любой дрессировке важен не столько результат, сколько процесс, который поможет хозяину и собаке стать еще ближе.