Эти деревья не сажайте на своем участке — они могут быть опасны

Собираясь посадить дерево на своем дачном участке, хорошо подумайте, какой вид вы выбираете. О том, каким деревьям точно не место на вашей территории, расскажет опытный садовод Иван Глуховский.

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Американский клен

Часто этот вид путают с канадским, но на самом деле разница между этими двумя деревьями довольно большая. Как говорит наш эксперт, американский клен очень хрупок, и пусть он растет быстрее канадского собрата, также быстро он может упасть, хотя с виду дерево может быть совершенно здорово.

Иван: «У него часто гниет ствол внутри, а снаружи вы просто не заметите изменений. Падает такое тяжелое дерево непредсказуемо».

Береза

Кажется, идеальное дерево для русского сада, но и тут эксперт спешит предостеречь.

Иван: «Пусть береза эстетична, но она быстро сушит почву под собой, о красивом газоне придется забыть».

Помимо прочего, береза осыпается много и мелкими листьями, вы замучаетесь их собирать.

Ива

Неоднозначное дерево. Как и в случае с кленом, ива может быстро испортиться и упасть, так как нередко ствол не выдерживает тяжелых веток, которые всегда тянут вниз.

Иван: «Если решите сажать иву, расположите ее подальше от жилых строений и гаража. Ни одна крыша не выдержит такой вес в случае падения».

Грецкий орех

Объемное дерево, которое требует очень много места.