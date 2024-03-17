Как избавиться от сорняков на участке за 15 минут

Дачный сезон уже не за горами, но прежде чем на грядках вырастет что-то нужное, придётся не раз прополоть землю от сорняков. Последним для роста не нужны ни дополнительная влага, ни подкормка, ни уход.

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Каждый огородник ищет идеальный вариант избавления от ненужной растительности. Один из способов назвала учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Средство от сорняков и мха

По словам эксперта, средство, которое поможет уничтожить сорняки на грядках, можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно взять в равных долях уксус (подойдёт и обычный, и яблочный) и воду. Также в раствор можно добавить немного средства для мытья посуды — так он станет ещё эффективнее. После перемешивания смесь с помощью пульверизатора наносят на поверхность почвы, заражённой сорняками или мхом.

Делать это нужно тщательно и не спеша, уточнила агроном. Через 10 минут надо полить обработанный участок обычной водой, чтобы полезные растения не пострадали. При необходимости процедуру можно повторить. При этом от большого количества сорняков такая обработка не спасёт.

Как подкармливать рассаду

Чтобы рассада лучше росла, её нужно подкармливать, но тут важно не переусердствовать. По словам преподавателя факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марины Татаренко, растения, которые растут в покупном грунте, в подкормке не нуждаются. Иначе они начнут чаще болеть и притягивать вредителей.

Другое дело — если для рассады вы взяли землю со своего участка. Тут удобрение необходимо. В нём должны быть азот, калий и фосфор. Что сделать, чтобы подкормка лучше усвоилась, объяснили тут.

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