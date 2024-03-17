Как подготовить рассаду к высадке? Советы по закаливанию

Садоводы уже во всю готовятся к началу сезона посадок. Но выращенные в комфортных домашних условиях растения могут легко погибнуть в первые дни после высадки из-за суровых погодных условий. Избежать этого поможет закаливание.

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Рассказываем о том, как его правильно проводить.

Что такое закаливание

Это процесс, который помогает укрепить молодые побеги и подготовить их к высадке в открытый грунт, где условия окружающей среды будут более суровыми (ветер, заморозки, более низкие температуры).

Как закаливать рассаду

Первый этап

Закаливание стоит начинать за 7−10 дней до планируемой высадки на улице. К этому моменту ваши ростки должны достичь определённого возраста и размера. В первые дни закаливания растения нужно держать в помещении с пониженной температурой (12−15 градусов). Если такой комнаты нет, то подойдёт холодильник. В этот период важно снизить полив, чтобы подготовить рассаду к эффективному водному режиму на открытом грунте.

Второй этап

Далее выносите рассаду на улицу или на открытый балкон: начинайте с нескольких часов, доводя до полного дня. Держите растения в полутени, избегая прямых солнечных лучей и сильного ветра. Здесь опять же сильный полив не нужен — раз в 2−3 дня.

Что ещё важно знать

Плюс важно проводить «лёгкий массаж» рассады — притирку. Это можно делать пальцами или мягкой кисточкой. Это позволит росткам стать более устойчивыми к физическим воздействиям.

В вопросе закаливания главное — не спешить: нужно время, терпение и систематический подход.

О том, почему нельзя подкармливать рассаду в покупном грунте, читайте в этом материале.

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