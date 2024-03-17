Как диагностируют ожирение у кошек

Унифицированных критериев нет, доктора обращают внимание на породу, возраст животного, отмечают его индивидуальные особенности. Наиболее выражен лишний вес у абиссинских кошек и ориенталов.

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Об этом сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина.

«Говорить о какой-то конкретной цифре невозможно, потому что каждая кошка — индивидуальна, как и человек. Для одного норма — три килограмма, для другого — восемь килограммов. Тут зависит от очень многих параметров, разный статус животного — это котёнок, это взрослое молодое животное, это пожилое животное. Здесь мы смотрим на индивидуальные особенности и дальше принимаем решение, в какой оно кондиции. Есть тяжеловесные породы, у которых больше мышечная масса, жировая. Есть более статные кошки — такие, как абиссинские, ориентальные — у них избыток жировой будет явно виден. Здесь не заметить, что у кота ожирение, невозможно.У британцев, допустим, — это такие круглые кошечки — они не должны быть абсолютно сухими и какими-то поджарыми. Мы смотрим на комплекс каких-то особенностей — на породные, на индивидуальные. Принимаем решение о том, какая кондиция у кота, нормальная ли она или увеличение массы. В соответствии с этим принимается решение о смене рациона, об увеличении подвижности кошки, проводится полный анализ о внешнем виде и о самочувствии, и принимается решение, стоит ли изменять рацион и вообще что-то в жизни животного».

Ранее Сиротина сочла блины «безопасным угощением» для кошек. Важно следить, чтобы питомец не переел сливочного масла. Во время приготовления теста стоит проявлять бдительность, отметила она.