«Постоянная боль»: ветеринар объяснил, почему опасно удалять когти кошкам

Удаление когтей у кошек объявят незаконным в двух штатах США. Согласно законопроекту, удалять когти животным можно будет только с терапевтической целью. Ветеринар-хирург Евгений Баданин рассказал «Вечерней Москве», чем опасна данная процедура и почему от удаления когтей у кошек лучше отказаться.

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По его словам, удаление когтей у кошек — это спорный вопрос, который вызывает множество разногласий среди владельцев домашних животных, ветеринаров и зоозащитников. Тем не менее в некоторых ситуациях это может быть единственно верным решением для комфортного и безопасного существования с кошкой на одной территории.

— Данная процедура называется онихэктомия. Она может быть выполнена по медицинским показаниям или по желанию хозяина. Большинство владельцев пушистых питомцев идут на такой шаг, чтобы снизить риск травматизации для членов семьи и других животных в доме. Отсутствие острых когтей у кошки уменьшает вероятность случайных царапин или укусов. Особенно популярно удаление когтей у кошек в семьях, где есть маленькие дети, — отметил Баданин.

Также владельцы выбирают эту процедуру, чтобы защитить дом от повреждений, если другие методы воспитания, такие как приучение к когтеточке, антицарапки и стрижка когтей, не принесли желаемого результата.

— Безусловно, кошки очень умные животные. Они легко поддаются дрессировке, но у каждого питомца свой индивидуальный характер. Некоторые хвостатые могут портить любимую мебель хозяйки специально, если их надолго оставляют одних дома и уделяют мало внимания. Не всегда животное удается вразумить, поэтому некоторые владельцы предпочитают крайние меры для предотвращения повреждения мебели, стен и других поверхностей, — объяснил Баданин.

Однако удаление когтей у кошки — это очень опасная процедура не только для физического, но и для психического здоровья домашнего животного, подчеркнул специалист.

— Онихэктомия может вызвать сильный затяжной стресс и физическую боль у кошки. Восстановление после операции очень болезненное. Также эта процедура ограничивает естественное поведение животного. Кошка может стать нервной и агрессивной, начать кусаться для самозащиты, потому что потеряет ощущение защищенности. Из доброго и ласкового любимца семьи она превратится в домашнего монстра, — сообщил собеседник «ВМ».

Кроме того, доказано, что удаление когтей хирургическим путем может спровоцировать изменения в суставах лап, потому что центр опоры при ходьбе будет нарушен, предупредил ветеринар.

В будущем это приведет к артриту и будет причинять постоянную боль животному.

Баданин посоветовал отказаться от удаления когтей у кошки и использовать альтернативные методы:

— Если хозяин уверен, что онихэктомия — это единственный выход в его ситуации, то стоит проконсультироваться с несколькими специалистами, прежде чем принять окончательное решение, — добавил специалист.

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