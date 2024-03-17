Приводит к ожирению и рушит отношения: почему опасен беспорядок в доме

Приводит к ожирению и рушит отношения. Доктор предупредил об опасности беспорядка в доме
Многие знают, что нужно регулярно убираться, чтобы не дышать пылью и не запинаться о вещи, разбросанные вокруг. Однако это не единственная причина для уборки, считает доктор. По его словам, беспорядок может напрямую влиять на здоровье и даже отношения.
В чём опасность беспорядка
По словам доктора Фейта Коулмана, порядок всегда успокаивает людей, они видят, что всё находится на своих местах и автоматически чувствуют уверенность и безопасность. А вот в отличие от него бардак:
- ухудшает память;
- снижает концентрацию внимания;
- мешает принятию решений;
- снижает контроль над реакциями;
- вызывает аффективные расстройства (приступы сильной грусти или радости);
- подавляет креативность;
- снижает продуктивность;
- истощает энергию;
- вызывает бессонницу;
- бьёт по кошельку (проще купить что-то снова, чем найти);
- портит отношения (сложно сосредоточиться на человеке из-за визуального шума);
- меняет пищевые привычки (возникает переедание).
Как правильно расхламляться
- Начните с одного ящика или полки.
- Выделите под это время, отложив все дела на потом.
- Сортируйте вещи на те, что останутся, кому-то пригодятся или попадут в помойку или на переработку.
- Не зависайте над каждой вещью, нужно действовать более решительно и не вспоминать всю историю безделушки.
- Не забудьте расхламить телефон, ноутбук и прочее от лишних фото, видео и писем.
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