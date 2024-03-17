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Приводит к ожирению и рушит отношения. Доктор предупредил об опасности беспорядка в доме

Многие знают, что нужно регулярно убираться, чтобы не дышать пылью и не запинаться о вещи, разбросанные вокруг. Однако это не единственная причина для уборки, считает доктор. По его словам, беспорядок может напрямую влиять на здоровье и даже отношения.

Приводит к ожирению и рушит отношения: почему опасен беспорядок в доме
© Freepik

В чём опасность беспорядка

По словам доктора Фейта Коулмана, порядок всегда успокаивает людей, они видят, что всё находится на своих местах и автоматически чувствуют уверенность и безопасность. А вот в отличие от него бардак:

  • ухудшает память;
  • снижает концентрацию внимания;
  • мешает принятию решений;
  • снижает контроль над реакциями;
  • вызывает аффективные расстройства (приступы сильной грусти или радости);
  • подавляет креативность;
  • снижает продуктивность;
  • истощает энергию;
  • вызывает бессонницу;
  • бьёт по кошельку (проще купить что-то снова, чем найти);
  • портит отношения (сложно сосредоточиться на человеке из-за визуального шума);
  • меняет пищевые привычки (возникает переедание).

Как правильно расхламляться

  1. Начните с одного ящика или полки.
  2. Выделите под это время, отложив все дела на потом.
  3. Сортируйте вещи на те, что останутся, кому-то пригодятся или попадут в помойку или на переработку.
  4. Не зависайте над каждой вещью, нужно действовать более решительно и не вспоминать всю историю безделушки.
  5. Не забудьте расхламить телефон, ноутбук и прочее от лишних фото, видео и писем.

Ранее психолог рассказывала, о чём может говорить бардак к квартире. Подробнее об этом читайте здесь.

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