Приводит к ожирению и рушит отношения: почему опасен беспорядок в доме

Многие знают, что нужно регулярно убираться, чтобы не дышать пылью и не запинаться о вещи, разбросанные вокруг. Однако это не единственная причина для уборки, считает доктор. По его словам, беспорядок может напрямую влиять на здоровье и даже отношения.

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В чём опасность беспорядка

По словам доктора Фейта Коулмана, порядок всегда успокаивает людей, они видят, что всё находится на своих местах и автоматически чувствуют уверенность и безопасность. А вот в отличие от него бардак:

ухудшает память;

снижает концентрацию внимания;

мешает принятию решений;

снижает контроль над реакциями;

вызывает аффективные расстройства (приступы сильной грусти или радости);

подавляет креативность;

снижает продуктивность;

истощает энергию;

вызывает бессонницу;

бьёт по кошельку (проще купить что-то снова, чем найти);

портит отношения (сложно сосредоточиться на человеке из-за визуального шума);

меняет пищевые привычки (возникает переедание).

Как правильно расхламляться

Начните с одного ящика или полки. Выделите под это время, отложив все дела на потом. Сортируйте вещи на те, что останутся, кому-то пригодятся или попадут в помойку или на переработку. Не зависайте над каждой вещью, нужно действовать более решительно и не вспоминать всю историю безделушки. Не забудьте расхламить телефон, ноутбук и прочее от лишних фото, видео и писем.

Ранее психолог рассказывала, о чём может говорить бардак к квартире. Подробнее об этом читайте здесь.