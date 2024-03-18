Как собака выбирает себе хозяина в семье?

Мы часто наблюдаем или сами становимся участниками такой ситуации, когда члены семьи разбегаются в разные стороны и начинают одновременно звать собаку. Каждый хочет, чтобы пес выбрал именно его, и разочаровывается, когда этого не происходит. Но не стоит сразу считать, что хвостатому вы неприятны. Лучше попытаться разобраться, как собака выбирает хозяина в семье и можно ли понять, кого питомец считает главным. Есть ситуации, когда кто-то из ее членов привозит щенка домой с мыслью стать его основным владельцем и заботиться о нем. Однако малыш в итоге отдает предпочтение кому-то другому. Такой «отбор» может вызывать обиду у «отвергнутого».

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Разве собаки «выбирают» себе хозяина?

На этот вопрос можно ответить: и да, и нет. С одной стороны, собаки — социальные существа, и им знакома иерархия. Даже став домашними животными, они не утратили полностью приверженности тем правилам, по которым живет стая ближайших их родичей – волков. Поэтому ответ на вопрос, как собака выбирает хозяина в семье, не сводится к следующему: «Просто он мне нравится больше».

Пес не всегда выбирает того, кто только кормит, гуляет и играет с ним.

Комплекс ваших действий создает для питомца ассоциации с определенными эмоциями и событиями. Все видят, как собака начинает радоваться, когда мы берем поводок: она предвосхищает прогулку. Именно так она связывает того или иного человека с какими-то последствиями, хорошими или не очень.

С другой стороны, есть питомцы, которым не нужен лидер, особенно, если в доме есть другие собаки или животные. Тогда часто человека «исключают» из круга общения, поскольку с ним сосуществовать сложнее, чем с сородичами.

Ученые провели серию экспериментов, показывающих, что собаки, которые любят своих владельцев, не всегда готовы выбирать из предложенного именно их. Специалисты обнаружили, что это во многом связано с контекстом ситуации. Для своих экспериментов исследователи пригласили более десятка собак, включая представителей пастушьих, служебных и охотничьих пород. Часть особей жили в семьях, часть – в питомниках или приютах. Всем псам было не менее шести месяцев, щенки жили со своими семьями не менее четырех месяцев.

Собаки с владельцами были протестированы в двух разных средах. В первом опыте им разрешили свободный выбор в знакомом помещении: либо владельца, либо незнакомца. Большая часть подопытных выбрала чужих людей.

Когда опыт повторили в незнакомой обстановке, то 80% собак выбрали своих владельцев. Исследователи считают, что псы не чувствовали себя безопасно в незнакомой комнате и искали у своих людей поддержки.

Когда же собакам предоставили выбор из двух незнакомых людей, большинство в конечном итоге создавали почти мгновенную связь с конкретным человеком. Они провели всего несколько минут в комнате, но им этого было достаточно, чтобы сделать свой выбор.

Поэтому то, как собака выбирает хозяина, в значительной степени зависит от ее характера и того, что происходит вокруг. Животные, которые робки по натуре, могут выбирать своих владельцев в любой ситуации, потому что незнакомцы заставляют их нервничать. Более уверенные особи любопытны и готовы знакомиться с новыми людьми.

Как понять, кого собака выбрала в качестве хозяина?

Щенок самостоятельно выбирает одного из членов семьи для активного общения. Понимание этого процесса поможет лучше осознать и принять поведение собаки, а также создать гармоничные отношения между всеми членами семьи и четвероногим другом.

Определяя, кого собака выбрала для себя хозяином в семье, нужно обратить внимание на следующее:

Тот, кого выбрали, является центром внимания. Собака старается следовать за владельцем и остается рядом, даже если он просто сидит, не гладя питомца и не играя с ним.

Если владелец уходит, то собака с нетерпением ждет его возвращения, порой, не обращая внимания на других членов семьи. Она с готовностью уступает ему место, пропускает вперед.

Питомец проявляет знаки привязанности. Он ищет физического контакта: старается приласкаться, облизать руку или лицо, прыгает или даже обнимает.

Собака очень внимательна к глазам. Она старается поймать взгляд, может моментально развеселиться или, наоборот, станет дисциплинированной, стараясь распознать, как смотрит на нее тот человек, который для нее является всем.

Песик несет свои игрушки и «сокровища» тому, кого он выбрал, а с другими может даже не хотеть играть.

Собака охотно слушается владельца, в присутствии него ведет себя спокойно и уверенно, именно к нему приходит за защитой или, напротив, старается защитить его от других людей.

Один из типичных примеров реакции животного, которое испытывает к какому-то члену семьи исключительную привязанность. Муж и жена садятся на диване, и собака занимает место рядом, стараясь отодвинуть мужчину. Если супруга встанет и пойдет в другую комнату, пес тут же последует за ней.

Другая иллюстрация того, что собака выбирает хозяина: она входит в комнату, где много людей, и всегда старается начать общаться с одним и тем же. Если это происходит с вами, у вас не должно быть сомнений в чувствах любимца.

В каком возрасте устанавливается привязанность?

Независимо от того, какой породы у вас собака, возраст от двух до шести месяцев – это тот период, когда мозг пса наиболее восприимчив к новым ситуациям, опыту, обучению.

То, что любимец испытал в этот период жизни, может в конечном итоге повлиять на дальнейшее поведение и отношение к людям и конкретному человеку. Если у щенка есть положительный опыт общения с кем-либо в таком юном возрасте, это чувство будет одним из тех, что обусловит выбор хозяина и отношение собаки к нему.

Это не значит, что невозможно сформировать привязанность у взрослой особи. Однако у щенка это происходит легче.

Как помочь собаке выбрать вас хозяином в семье

Если вы хотите, чтобы собака выделяла вас среди всех остальных людей, то есть ряд рекомендаций, которые помогут сформировать ее отношение к вам. Следуя им, можно помочь животному осуществить нужный выбор.

Опыт щенка

Кого будет выбирать ваша собака в дальнейшем, каких людей предпочитать, во многом зависит от того, как вы ее социализировали (то есть познакомили с окружающим миром) в детстве.

Простой пример: если щенком (до 4-5-месячного возраста) она часто общалась с мужчинами, то будет выбирать их и во взрослом возрасте. Поэтому, если вы хотите стать «основным человеком» для собаки, которая стремится общаться с людьми другого пола, вам придется приложить усилия: создать позитивный настрой по отношению к себе с помощью эмоций, похвалы, угощений.

Станьте «родной душой»

Мы знаем, что люди часто склонны выбирать себе друзей, которые соответствуют их темпераменту и разделяют их увлечения. Точно так же и собаки чаще выбирают любимого человека, который совпадает с этими критериями. Мягкий и спокойный пес вряд ли выберет члена семьи, который постоянно перемещается по дому, громко разговаривает. Напротив, собаке, которая активна физически и эмоционально, будет не очень комфортно с тихим человеком.

Если вы стремитесь завоевать отношение питомца к себе, хотите, чтобы собака выбрала вас хозяином в семье, то следует хотя бы иногда соответствовать ее уровню энергии.

Будьте понятным

Собака устроена так, что не воспринимает полутонов в отношениях. Часто опытные дрессировщики говорят: «Объясните ей, что такое черное и белое». То есть правила поведения: что можно делать, а что нельзя. Когда псу понятны последствия его поступков, ему становится очень просто общаться с человеком, он не ждет от него подвоха. Даже если один ведет себя с животным сдержанно, но четко и справедливо, а второй весело, но непредсказуемо, собака чаще выберет хозяином в семье первого. Ведь его поступки и действия всегда можно предугадать, а второй может сегодня гладить, а завтра – ругать за одно и то же.

Открывайте собаке новое

Какой бы ни была ваша собака по темпераменту, ей, как и многим другим животным, нравится узнавать что-то новое. Станьте для нее тем, с кем она пройдет на прогулке по новой аллее, научится новой игре, выучит команду, почувствует вкус нового лакомства. Такие совместные «открытия» позволят вам сблизиться с собакой, занять больше места в ее сердце.

Разумеется, когда вы выбираете новый вид деятельности для вас и вашего четверного друга, не забывайте, что он должен соответствовать его характеру и возрасту.

Для пожилой или не очень активной особи будут востребованы занятия по ноузворку, поиску вещей, игры-головоломки. Для молодой энергичной собаки подойдут плавание, летние походы, аджилити.

Помните, что обучение пса – замечательный способ стать более значимым для него, особенно для щенка.

Узнайте, что нравится собаке

Будьте внимательны, понаблюдайте, почувствуйте, какие занятия или ваши действия нравятся собаке больше всего. Псы склонны привязываться к тому, кто чаще чешет им за ухом или кидает мячик, если именно это вызывает у них максимум положительных эмоций. Чем больше вы даете собаке позитива, тем больше она ассоциирует вас с этим состоянием и хочет с вами находиться.

Избегайте негативных ситуаций

«Собака гораздо лучше запоминает место, где на нее упал цветочный горшок, чем то, где она спрятала кость» – это значит, что чувство самосохранения у псов, пожалуй, является одним из самых сильных. Поэтому он запечатлевает неприятную ситуацию сразу же, и «стереть» ее воспоминания сложно, а иногда и невозможно. Поэтому если вам необходимо провести какую-либо манипуляцию с собакой, которая ей неприятна или болезненна, то лучше заранее продумать, как сделать это, используя лакомство, поглаживание и прочие отвлекающие факторы.

Кто кормит, тот и главный

Конечно, не только роль кормильца позволит собаке выбрать вас среди других членов семьи. Но если именно вы кормите пса, то при прочих равных условиях, он определенно будет предпочитать вас другим.

Собака будет ассоциировать вас с миской, лакомством, с самим процессом еды, который для большинства особей, а, особенно щенков, очень важен.

Таким образом, зная, как собака выбирает себе хозяина в семье, и имея на руках советы, что делать, чтобы она сделала нужный выбор, вы сможете лучше понять своего питомца.

Чтобы собака считала вас своим «любимым» человеком, важно быть внимательным к характеру и потребностям животного (щенка), заинтересованным в установлении доверительных и дружеских отношений. Но поскольку все собаки разные, нет никаких одинаковых и быстрых способов для того, чтобы вызвать у пса любовь.

Постарайтесь применять разные варианты и посмотреть, что вызывает лучший ответ: собака сама покажет, что ей нравится! Помните, что вопрос не в том, сколько вы с ней проводите времени, а в том, как вы его проводите.

Выстраивание отношений с другими членами семьи

Если собака предпочитает вас другим членам семьи, это не значит, что они должны «остаться в стороне». Найдите для них способ выстроить свои отношения с животным, а для пса – обратить на них внимание. Пусть один человек будет выгуливать собаку вместе с вами или самостоятельно, другой — кормить ее и так далее. Лучше, если время от времени вы будете менять роли членов вашей семьи, чтобы у каждого была возможность заново стать интересным и, главное, важным для четвероногого.

Еще один способ наладить отношения собаки с другими членами семьи – это привлечь их к процессу дрессировки. Это поможет псу понять, что команды универсальны, а не специфичны и звучат только от одного человека. Регулярные занятия послушанием, проводимые с разными членами семьи помогут улучшить понимание между ними и собакой.

Единственное и важное замечание: необходимо, чтобы все в процессе дрессировки действовали одинаково, иначе питомец будет испытывать растерянность и непонимание, и вместо положительного результата вы получите негатив.

Что будет, если сменить хозяина?

То, как собака отреагирует на нового владельца, будет зависеть от множества факторов, в том числе от возраста, жизненного опыта, темперамента. В целом, смена хозяина – это стрессовая ситуация для большинства особей.

Собаки могут испытывать в той или иной степени приступы депрессии и беспокойства, особенно если они были счастливы в предыдущей семье. Такие псы будут скучать по своему старому владельцу и отношениям, потребуется время, чтобы собака привыкла к новому хозяину и его семье.

Также, если животные находились в неблагоприятных условиях, подвергались жестокому обращению, то им потребуется время, чтобы освоиться и привыкнуть к новому владельцу. Поначалу такие собаки могут проявлять признаки страха или даже агрессии.

Если же собаке все же пришлось сменить хозяина, наиболее безболезненно пережить разрыв помогут следующие советы:

Окружите собаку привычными вещами. Лучше, если это будут вещи с прежнего места жизни животного. Это могут быть любимые игрушки, подстилка или даже привычные миски.

Занимайтесь с собакой. Речь не идет о сдаче нормативов по дрессировке, вместо этого можно изучить трюки, повторить основные команды, просто контакт и установление взаимопонимания.

Запаситесь терпением. Процесс адаптации собаки в новом доме займет какое-то время, но результат того стоит!

В любом случае, если вы стали новым хозяином собаки, необходимо проявлять внимательность и терпение, чтобы заслужить ее привязанность.

Общие аспекты воспитания питомца

Общение с новой собакой и ее привыкание может потребовать терпения и усердия от вас и членов вашей семьи, но это замечательный и ни с чем не сравнимый опыт.

Если у вас появился щенок, то выстроить отношения с ним будет проще, поскольку в этом возрасте песики открыты для общения. Если у вас появилась взрослая собака, то постарайтесь заранее узнать о ее прошлом опыте и привычках, чтобы разработать план выстраивания отношений.

Вот некоторые аспекты воспитания собак:

Обучение командам и правилам поведения;

Социализация (знакомство с другими животными и людьми);

Наблюдение за изменениями в поведении и здоровье;

Использование похвалы и лакомств для поощрения желаемого поведения;

Предоставление достаточного количества времени для игр и прогулок;

Удовлетворение физических потребностей питомца;

Любовь и внимание.

Запомните, что каждый пес уникален, и методы воспитания могут различаться в зависимости от породы, возраста, характера и здоровья. Следует также учитывать индивидуальные особенности и потребности конкретного животного.