Чем опасен освежитель воздуха

Приятно заходить в помещение, где хорошо пахнет. Часто этого достигается распылением ароматов из аэрозольного баллончика. Однако такой способ не полезен ни для человека, ни для природы.

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В состав освежителей воздуха входят летучие органические соединения (ЛОС), токсичные для нашего организма. Бензол канцерогенен и негативно влияет на слизистую и органы дыхания. Формальдегид влияет на нервную систему. Отдельные компоненты могут вызывать аллергические реакции кожного покрова. Поэтому внимательнее читайте состав освежителей, если всё же хотите их использовать.

До середины 1990-х годов в аэрозолях использовались хлорфторуглероды. Их запретили повсеместно из-за того, что эти вещества участвовали в разрушении озонового слоя. К слову, сейчас озоновый слой постепенно восстанавливается. Но летучие органические соединения, используемые в баллончиках сейчас, также негативно влияют на окружающую среду. ЛОС являются компонентом смога, опасного для людей с заболеваниями дыхательной системы. В некоторых странах, например в США, пустые аэрозольные баллоны считаются опасными отходами. В России к ним не такие жёсткие требования, и утилизировать баллоны можно с другим вторсырьём.

В борьбе с неприятными запахами помогут проветривание и влажная уборка, которые устранят причину запаха. При необходимости туалет можно оборудовать вытяжкой. Если же хочется наполнить комнату приятными ароматами, используйте ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами, ароматические свечи, саше с травами.