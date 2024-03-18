Как сделать антивандальный ремонт, чтобы жильцы его не убили

При сдаче квартиры в аренду многие владельцы опасаются за её внешний вид, ведь к чужому имуществу не все относятся бережно. Чтобы приятный внешний вид жилплощади сохранялся как можно дольше, риск повреждений надо минимизировать. Каких правил придерживаться, чтобы жильцы не убили ваш ремонт и вам не пришлось потом капиталить квартиру, «Секрету» рассказала основательница дизайн-бюро Carmine Home Надя Кармин.

1. Определиться со стилем интерьера

При сдаче квартиры в аренду предпочтение стоит отдавать универсальным, простым и минималистичным решениям.

Чем меньше декорирующих деталей, тем меньше риск повреждений стен, потолков и полов.

Оптимальные варианты: минимализм, лофт, хай-тек, скандинавский стиль и т. п.

Лучше всего оформлять пространство нейтральными оттенками, чтобы интерьер нравился разным категориям арендаторов. Иными словами — универсальность должна быть превыше индивидуальности.

2. Выбрать износостойкие материалы

Чтобы обои на стенах не висели кусками, а линолеум на полу не был закрыт прибитым гвоздями ковриком, выбирать отделочные материалы нужно крайне ответственно.

В приоритете все варианты с высоким уровнем износостойкости, отлично моющиеся и максимально долговечные.

Хорошие антивандальные варианты:

- ламинат, класс стойкости к износу — высокий;

- керамогранит, отлично смотрятся модели с имитацией камня или мрамора;

- плитка, имеющая глазурованное антискользящее покрытие;

- в кухне — HPL-столешницы (HPL расшифровывается как High Pressure Laminate, что означает «пластик высокого давления». — Прим. ред.);

- обои под покраску;

- декоративная штукатурка;

- панели из массива дерева, защищённые противоударным покрытием;

- сверхстойкие краски и прочее.

Потолки лучше сразу сделать подвесными, но без сложных переходов и архитектурных изысков.

3. Купить прочную и легко моющуюся мебель

При выборе предметов интерьера необходимо останавливаться на мягкой мебели, обитой прочным текстилем или качественной кожей. Эти материалы нормально воспринимают частое очищение.

Идеально, если на креслах и диванах будут усилены углы и подлокотники будут защищены деревянными накладками.

Если на рынке нашлось несколько моделей, подходящих по бюджету и размерам, то выбор лучше делать в пользу мебели со съёмными чехлами (можно постирать или заменить новыми).

Отличным решением становятся предметы интерьера с лаконичными формами, простыми декорирующими деталями.

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4. Приобрести качественную технику

При обустройстве квартиры под аренду не стоит экономить на технике. К жилью со всеми удобствами (включая стиральную машину-автомат, холодильник, плазменную ТВ-панель, микроволновую печь и т. д.) интерес потенциальных арендаторов всегда выше.

Чтобы не менять технику каждый год и не тратить время на оформление ремонта, лучше изначально приобрести продукцию известных брендов с хорошими потребительскими отзывами.

Важно: некоторые владельцы недвижимости загораются идеей покупки б/у бытовых приборов на торговых площадках. Делать этого не стоит, т. к. срок гарантийного ремонта там давно истёк, кроме того, у любой сложной аппаратуры есть свой эксплуатационный ресурс. Иными словами, купленный с рук холодильник может плохо морозить, отключаться не вовремя и вообще сломаться в самый неподходящий момент.

Но приобретать навороченные модели, интегрируемые в систему «умный дом» тоже не надо. Делать подобного рода вложения в быт незнакомых людей по меньшей мере неразумно, а по большей — финансово затратно.

5. Выбрать надёжную сантехнику без лишних деталей

Обустраивая пространство ванной комнаты, не стоит пытаться реализовать сложные решения.

Рельефные поверхности часто накапливают отложения извести, если их недостаточно тщательно и регулярно очищают. К сожалению, уборку в квартире на совесть делают не все арендаторы.

При покупке смесителей и прочих конструктивных элементов предпочтение стоит отдавать накладным моделям, т. к. встроенные при поломке потребуют демонтажа отделки.

6. Установить сигнализацию и системы безопасности

Контролировать сохранность своего имущества разумно. Установка системы сигнализации поможет избежать различных неприятных ситуаций в будущем.

При сдаче в аренду не всех помещений удалённый контроль позволит перекрыть доступ арендаторов в закрытые помещения.

Квартира, в которой делается ремонт для сдачи её в аренду, должна быть оборудована следующими устройствами и системами безопасности:

- датчики утечки газа и улавливатели дыма;

- «умные» замки на комнаты, которые не предлагаются для пользования нанимателям;

- сигнализация по всему периметру жилья, особенно на дверях и окнах;

- автомат, отключающий электроснабжение при перенапряжении сети.

Важно: когда обо всех чрезвычайных ситуациях на телефон собственника приходят СМС-оповещения, жить становится комфортнее и спокойнее.