Перечислены человеческие продукты, которые можно давать кошкам

Многим владельцам кошек знаком этот просящий взгляд, при помощи которого животное пытается выпросить себе что-нибудь из еды. Но давать питомцу можно лишь определённые продукты.

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Мясо. Вы можете дать кошке сырую говядину или курицу. Но перед этим заморозьте мясо и очистите его от костей. Также организм животного хорошо усвоит субпродукты.

Рыба. Её можно давать кошкам раз в 10 дней. Лучше всего, если это будет морская рыба, только её нужно сначала отварить. Альтернатива этому — рыбная котлета на пару без приправ.

Яйца. Можете приготовить для кошки омлет, только не добавляйте туда соль, перец, сливочное или подсолнечное масло.

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Кисломолочные продукты. Молоко лучше вообще кошкам не давать. Можете угостить питомца при этом сметаной, пресным сыром, кефиром, йогуртом.

Овощи. Ветеринары рекомендуют время от времени разбавлять рацион кошки чистыми свежими овощами.

Вместе с тем кошек ни в коем случае нельзя кормить шашлыком, виноградом, авокадо, изюмом, мороженым, сгущёнкой, шоколадом.

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