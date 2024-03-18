Как выбрать ортопедическую подушку

Выбрать ортопедическую подушку может быть сложно, как и спать на ней в первое время, однако врачи уверены, что оно того стоит. Эксперты рассказали о главных нюансах, которые следует учесть при покупке.

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Как отмечает травматолог-ортопед Олесь Тихонов, ортопедические подушки отличаются от обычных содержанием и формой. Они специально разрабатываются для придания голове и шее оптимального положения, поддержания естественной кривизны позвоночника и снятия напряжения. Особенно такие подушки рекомендуется покупать тем, у кого есть проблемы с шейным отделом позвоночника.

Ортопедические подушки имеют специальную форму и размер, состоят из гипоаллергенных наполнителей – мепорикса или полиэстера с эффектом памяти, а также подбираются в ортопедическом салоне индивидуально.

У обычных подушек форма стандартная, наполнитель из пера или синтепона, а продаются они в обычных и интернет-магазинах, купить их можно самостоятельно.

Обычно ортопедические подушки изготавливают с двумя валиками – поменьше для сна на спине, побольше – для сна на боку, он должен соответствовать плечу спящего.

Эксперт рекомендует раз в 3–5 лет проверять подушку на соответствие размеров, потому что они могут меняться, и тогда стоит ее менять на новую.

Ортопедическая подушка – индивидуальный предмет, при покупке важно учитывать рост, вес человека, ширину плеч и любимую позу сна. Она должна заполнить свободное пространство между матрасом и головой, не допуская неправильных изгибов шеи и наклонов головы. Также важно консультироваться с экспертом.

Кроме того, важно учитывать, что первые несколько ночей спать на новой подушке может быть неудобно – к ней надо привыкнуть.

При этом стоит понимать, что одна только подушка проблем не решит, потому что матрас также должен быть правильно подобранным, передает Doctorpiter.ru.