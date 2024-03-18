На чем можно сэкономить при строительстве дома

При строительстве загородного дома можно сэкономить на скорости возведения, например, за счет использования быстровозводимых технологий и готовых заводских домокомплектов, рассказал в беседе с LIFE.ru основатель строительной компании Александр Петров. По его словам, если сроки строительства затянутся, это может отразиться на цене материалов, которые демонстрируют тенденцию к подорожанию.

Как подчеркнул специалист, теплый контур такого дома может быть возведен за три — пять дней, скорость отделки также увеличивается в разы. Кроме того, сэкономить можно благодаря выбору энергоэффективных технологий и минимизации затрат на подведение коммуникаций.

По словам гендиректора строительной компании Виктора Лукина, хорошим вариантом сэкономить станет и выбор готового дома в комплексной застройке коттеджного поселка. Экономия происходит за счет материалов благодаря масштабам проекта. Как отметил эксперт, в категории «цена — качество» выигрышным вариантом являются каменные и газобетонные дома. Они более надежны по сравнению с каркасными конструкциями, которые при определенных условиях можно временно отключить от коммуникаций, из-за чего они менее приспособлены для круглогодичного проживания.

Ранее стали известны результаты исследования, согласно которым в ряде крупных российских городов можно практически без доплат расширить жилплощадь, переехав из квартиры в частный дом. Согласно расчетам, в Омске можно приобрести дом площадью 163 кв. м по цене «трешки» площадью 80 кв. м, а в Казани по цене трехкомнатной квартиры можно приобрести дом площадью 160 кв. м.