Почему собаки любят высовывать голову из автомобиля

Учёные рассказали, почему собаки так любят высовывать голову из автомобиля во время поездки
Существует множество факторов, по которым ваша собака во время поездки на машине может высовывать голову. Но одно можно сказать наверняка: для животных такая практика — нечто вроде сенсорного шведского стола.
Собаки видят меньше оттенков, чем люди, и зачастую близоруки. При этом их поле зрения может равняться 250 градусам (у людей — 180 градусов), и они лучше воспринимают движение.
Псы способны регистрировать больше кадров в секунду, чем мы. Это значит, что движущиеся объекты они видят чётче, чем мы.
Кроме того, нюх собаки на порядок лучше человеческого. Собачьи носы имеют 300 миллионов обонятельных рецепторов по сравнению с жалкими 6 миллионами у нас. Область мозга, которая отвечает у них за расшифровку этих химических сигналов, в 40 раз больше, чем у людей.
Когда собаки выдыхают, то этот воздух выходит у них через щели по бокам носа и кружится, создавая потоки, которые приносят в нос всё новые запахи. Это даёт возможность животным более или менее непрерывно обнюхивать всё вокруг и делает запах их основным способом интерпретации мира.
Именно по этой причине псы так любят высовывать морды из машины во время поездки.