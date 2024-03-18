Почему собаки любят высовывать голову из автомобиля

Существует множество факторов, по которым ваша собака во время поездки на машине может высовывать голову. Но одно можно сказать наверняка: для животных такая практика — нечто вроде сенсорного шведского стола.

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Собаки видят меньше оттенков, чем люди, и зачастую близоруки. При этом их поле зрения может равняться 250 градусам (у людей — 180 градусов), и они лучше воспринимают движение.

Псы способны регистрировать больше кадров в секунду, чем мы. Это значит, что движущиеся объекты они видят чётче, чем мы.

Кроме того, нюх собаки на порядок лучше человеческого. Собачьи носы имеют 300 миллионов обонятельных рецепторов по сравнению с жалкими 6 миллионами у нас. Область мозга, которая отвечает у них за расшифровку этих химических сигналов, в 40 раз больше, чем у людей.

Когда собаки выдыхают, то этот воздух выходит у них через щели по бокам носа и кружится, создавая потоки, которые приносят в нос всё новые запахи. Это даёт возможность животным более или менее непрерывно обнюхивать всё вокруг и делает запах их основным способом интерпретации мира.

Именно по этой причине псы так любят высовывать морды из машины во время поездки.