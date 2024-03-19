Как правильно сделать звукоизоляцию и уменьшить шум от соседей

Посторонние звуки дома не только раздражают, они еще и вредны для здоровья: мешают расслабиться и восстановить силы, что может привести к развитию хронической усталости и нарушению сна.

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Громкость звука измеряется в децибелах (дБ). Разговоры в офисе, к примеру, это в среднем 60 дБ, работающий кухонный блендер - 88 дБ. По закону в дневное время в жилом доме допустимый уровень шума не может превышать 45 дБ, а после 23.00-30 дБ. Измерить его можно, вызвав специалистов профильной службы либо самостоятельно - используя приложение на смартфоне.

Откуда берется шум в квартире и как его измерить

Шумы бывают трех видов: воздушный, структурный и ударный.

Если вы слышите музыку, споры соседей, крики ребенка, лай пса - это воздушный шум. Он распространяется по воздуху, а в жилое помещение попадает через щели в окнах, дверях, отверстия в розетках.

Стук молотка, звук перемещения дивана, топот ног - это ударный шум. Такие звуки передаются на стены, перегородки, перекрытия.

Звук работающей дрели или басы от соседских колонок - это структурные звуки (иногда их называют "конструкционными шумами"). Они образуются от вибрации и передаются по стенам.

По каким принципам работает шумоизоляция

Шумоизоляция работает по одному из двух принципов:

Блокирование шума. При этом толщина конструкции увеличивается до такой степени, что звук отражается. Для этого используются постоянные или временные стены, двойные двери, перегородки, даже плотные шторы. Воздушное пространство между двойными стенами создает "пузырь", который помогает блокировать звук.

Поглощение звука подходящим материалом. За счет своей структуры шум хорошо поглощают пена и мягкие материалы. Звук проникает в их поверхность и заглушается. Пенопласт и другие материалы можно размещать как снаружи, так и внутри стены.

Какие материалы используют для шумоизоляции и что учитывать при их выборе

Есть несколько основных категорий материалов, которые используются при звукоизоляции помещений. Они бывают в рулонах или плитах.

Пробковые панели. Отлично поглощают шумы, но стоят недёшево и обладают повышенной воспламеняемостью.

Древесноволокнистые плиты. Хорошо поглощают звуки. Крепятся на каркас, размещаемый на стене, перегородке или потолке. На полу для них нужны лаги на виброопорах.

Минеральная вата. Подходит для звукоизоляции пола, стен, потолка, также является утеплителем в перегородках. Специалисты рекомендуют использовать минвату, если нужно сэкономить пространство. При низкой толщине она хорошо поглощает резкие звуки и шум от ударов.

Звукоизоляционные панели. Используются в сборных конструкциях и дают хороший результат даже при низких частотах шума. Для каркаса конструкции на стенах и потолках панели используют в качестве дополнительного слоя.Гипсокартон. Используется в любых помещениях в составе сэндвич-панелей для звукоизоляции либо самостоятельно. Недорогой и ударопрочный, обладает высокой огнеустойчивостью, но на него нельзя крепить тяжелые конструкции.

Мембраны. Это тонкий материал с достаточно высокой стоимостью. Часто его используют как дополнительный слой в каркасных конструкциях, например, между двумя листами гипсокартона.

Специалисты отмечают, что эффект от использования разных видов материалов может варьироваться в зависимости от герметичности помещения, близости шумных объектов, наличия дефектов в конструкциях зданий и других показателей.

Важно ориентироваться на:

тип шумов,

вид поверхностей, которые вы хотите шумоизолировать,

бюджет,

назначение комнаты.

Так, для кухни и ванной стоит подбирать материалы, которые рассчитаны на высокую влажность и перепады температуры. Здесь подойдёт мембрана, проложенная между слоями влагостойкого гипсокартона.

Стоит учесть:

Если вы не стремитесь к экономии пространства, то лучше выбрать многослойные варианты: например, мембрана плюс минеральная вата и слои гипсокартона.

Если помещение небольшое, придется прибегнуть к тонким материалам. Если вам нужно изолировать ваши звуки внутри комнаты, можно использовать пробковые панели.

Важный момент

Эксперты отмечают, что при использовании любых материалов звукоизоляция должна быть комплексной. То есть важно задействовать и пол, и потолок, и стены, и перегородки. Потому что при изоляции только потолка вибрация все равно пройдет по стенам, а ударные звуки - по полу. В особо "шумных" случаях стоит потратиться и создать "комнату" внутри комнаты с помощью каркасов и слоёв шумоизоляционных материалов. Также важно изолировать окна и двери, через которые отлично проникают звуки.

Шумоизоляция стен

Если у вас просто оштукатуренные стены, то они уже сами по себе являются довольно хорошими звукоизоляторами. Но если шумы все равно проникают, перед дополнительной изоляцией заделайте все отверстия и щели.

Если на стенах наклеены обои, либо есть слои краски, удалите их шпателем или специальными растворами.

Зачистите поверхность шлифовальным бруском и пропылесосьте ее, чтобы на стене не осталось пыли или частиц стройматериалов.

Убедитесь, что все щели и отверстия зашпаклёваны. Строители отмечают, что неровности стен высотой свыше 0,1 сантиметра лучше выравнивать штукатуркой, так как звукоизоляция не будет эффективной, если конструкция не будет плотно прилегать к стене.

Снимите старые розетки и заполните отверстия стекловолокном или пенопластом. Также можно поставить шумоизолирующие подрозетники, используя под ними слой специального герметика или гипса.Места прилегания радиаторов и выхода труб также нужно обработать виброакустическим герметиком.

Стоит учесть:

Если у вас нет необходимости экономить сантиметры пространства, то далее на стене строится каркас. Из металлопрофиля изготавливается обрешетка, куда вставляется изоляция. Поверх обычно все закрывают гипсокартоном. Но стоит помнить, что такая конструкция съедает полезную площадь помещения.

Если комната и так небольшая, можно применить бескаркасную шумоизоляцию. Например, звукоизоляционные панели можно прикрепить сразу к стене без обрешетки и закрыть их гипсокартоном. Щели заполняют акустическим герметиком и закрывают армированной лентой. Специалисты отмечают, что это обойдётся в среднем вдвое дороже, чем изоляция с помощью каркаса.

Без обрешетки не обойтись, если стены изготовлены из досок, так как в этом случае бескаркасная звукоизоляция может привести к проседанию конструкций.

Шумоизоляция потолка

В шумоизоляции потолка важно использовать материалы в комплексе. Это поможет уменьшить ударный шум, а если чередовать разные слои - то еще и воздушный.

Для потолка можно использовать:

виброгасящие подвесы,

специальный акустический гипсокартон,

панели и другие материалы.

И в зависимости от выбора и вида крепления шумоизоляция потолка также делается каркасным или бескаркасным способом.

Бескаркасная изоляция

Минус бескаркасной звукоизоляции - по потолку нельзя будет провести провода. Из плюсов - такая шумоизоляция делается быстрее и экономит пространство. Современные тонкие материалы толщиной до 2-2,5 сантиметра могут поглощать до 24 дБ звука.

Перед работой необходимо зачистить потолки от пыли, прогрунтовать их. Если есть натяжной потолок - снять его. К слову, сам по себе натяжной потолок гасит примерно 5 дБ шума.

Далее акустические панели или плиты прилепляют прямо к поверхности с помощью клея.

При желании устанавливают натяжной потолок.

Каркасная изоляция

Каркасный способ - более трудоемкий, но менее затратный, так как можно использовать сочетание разных недорогих материалов для звукоизоляции. Минус такого метода в том, что серьезно "съедается" высота комнаты. Плюс - по потолку можно пустить провода. Если финальным слоем использовать звукоизоляционный гипсокартон, то потолок сразу получится ровным. Ставятся виброподвесы.

Изготавливается каркас из металлического профиля.

Каркас заполняется акустической ватой, далее идет слой звукоизоляционного материала.

Лучшего эффекта вы достигнете, если при звукоизоляции потолка изолируете еще и стены, так как это поможет уменьшить распространение ударного шума от стен и перегородок к конструкции на потолке.

Шумоизоляция пола

Звукоизоляцией пола надо озаботиться до укладки на него покрытия, учитывая, что:

ламинат отлично проводит шумы, и под него можно укладывать звукоизоляционные плиты, наклеив их на черновую стяжку.

под линолеум стоит уложить звукоизоляционный прокладочный материал.

перед тем, как укладывать паркет, на плиту перекрытия помещают вспененный полиэтилен, а следом акустическую мембрану. Далее идет фанера, поверх - паркет.

Также существует технология "плавающего" пола, когда он не крепится к перекрытиям и стенам, а держится под собственным весом поверх шумоизоляционного материала, который уложен на стяжку. Такая конструкция может уменьшить ударные шумы до 40 дБ. Примерно такой же эффект можно получить при использовании готовых сборных конструкций для пола, например ЗИПС-пол (звукоизолирующая панельная система).

Для шумоизоляции пола можно использовать:

Цементную стяжку, которая дает больший эффект, но сохнет несколько недель.

Сухую стяжку, которая не требует сушки. Для нее на пол ровным слоем выкладывают сухую засыпку, поверх кладут ДСП или гипсокартон.

Шумоизоляция дверей

Чтобы повысить шумоизоляцию межкомнатных дверей, можно:

проверить и заменить уплотнители,

утеплить откосы - это снизит звуковые волны.

обшить коробку двери,

установить пороговую рейку со щеткой из нейлона.

Чтобы шумоизолировать само дверное полотно:

Снимите его с петель и уберите фурнитуру. Прикрепите изоляционный материал с двух сторон двери. Поверх установите специальные накладки или декоративный материал. Если у вас металлическая входная дверь, то, скорее всего, вы хорошо слышите звуки из подъезда. В этом случае полотно стоит оклеить шумоизоляционными материалами для автомобилей. Щитовые двери, а также балконные двери изолируют с помощью пенополиэтиленовых утеплителей.

Шумоизоляция окон

Степень звукоизоляции окон зависит от ряда параметров. Например, от вида стекла, его толщины, числа воздушных камер, а также от того, насколько качественно окно установлено. Если в стеклопакете - инертный газ, то это хорошо изолирует шум. Также плохо проводит звуки многослойное стекло - триплекс.

Проверьте герметичность окон. Если они закрываются неплотно, остаются зазоры, то нужно отрегулировать механизм - с этим может помочь оконный мастер.

Проверьте износ уплотнительной резинки, замените, если она потрескалась. Также можно добавить дополнительный уплотнитель.

Обновите герметик или пену между стеной и окном.

Стандартные откосы можно заменить сэндвич-панелями толщиной в несколько сантиметров.

Некоторые производители жалюзи выпускают специальные акустические изделия: планки на них сделаны из поглощающего звук волокна, также они снабжены шумоизолирующим слоем. Кроме того, на окнах можно использовать тонкие звукоизолирующие мембраны в виде пленки.

Сколько стоит сделать шумоизоляцию в квартире

Стоимость монтажа шумоизоляции в квартире варьируется в зависимости от региона, используемых материалов и методов.

В специализированных фирмах в Москве за работы по звукоизоляции вместе с материалами в 2024 году запрашивают:

шумоизоляция стен - от 1900 рублей за квадратный метр,

потолков - от 2000 рублей,

пола - от 1 тысячи рублей.

Некоторые компании предлагают шумоизоляцию квартиры "под ключ" от 6000 рублей за квадратный метр.

Стоит учитывать, что в минимальную цену заложены материалы с большей толщиной и меньшей звукоизоляцией.

Самостоятельная установка поможет сэкономить на работе мастера, если у вас есть опыт монтажных работ.

В среднем можно купить:

акустический гипсокартон от 300 рублей за "квадрат",

сэндвич-панели ЗИПС для бескаркасной звукоизоляции стен - от 1800 рублей за штуку,звукоизоляционные плиты - от 1100 рублей,панели - от 1000 рублей.

Цены зависят от производителя, толщины материала и его назначения.