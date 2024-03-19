При какой температуре выращивать овощную рассаду

В первый весенний месяц приятные для любого увлеченного дачника хлопоты набирают силу: в марте на

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рассаду сеют большую часть овощных культур. Это время больших надежд и большой ответственности. От первых шагов на пути выращивания рассады зависят и удовлетворение при виде здоровых и крепких растений, и, конечно, обильный урожай.

Какие овощи сеют на рассаду в марте

В это время прежде всего сеют культуры с особенно длинным периодом вегетации, которые не успели посеять в феврале. К ним относятся скороспелые сорта

корневого сельдерея, лук-порей, а также репчатый лук из семян, если вы хотите получить репку за один сезон.

В течение первого весеннего месяца начинают выращивать томаты, перцы и баклажаны, рассчитывая сроки посева в соответствии с особенностями сорта, вашего микроклимата и условиями выращивания (в теплице, под укрытием или в открытом грунте).

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Когда сеять овощи на рассаду поможет вам не ошибиться с датами. Раннюю капусту тоже начинают сеять уже с начала марта, а со среднеспелыми и поздними сортами лучше не торопиться.

О правилах посева овощей на рассаду вы можете прочитать много полезного в материалах нашего сайта:

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При выращивании рассады нет маловажных факторов. Чтобы растения развивались так, как положено, нужно обеспечить им подходящее питание, правильный световой режим, соответствующий уровень влажности и оптимальную температуру. Зачастую именно последний параметр становится самым проблемным.

Оптимальная температура выращивания рассады

Конечно, у каждого растения свои потребности, и они могут различаться даже в разные фазы развития в рамках одной культуры. Овощи, которым присущи разные температурные режимы, не получится вырастить рядом — это нужно учитывать при планировании посевов. По этому признаку культуры принято делить на три группы.

Первая — холодостойкие. Для них оптимальной дневной температурой будет +14...+18℃, как в ясный весенний день. Ночью предпочтительно поддерживать +6...+10℃. В этой группе — все виды капусты.

Вторая — умеренно теплолюбивые. Для этих подходящей дневной температурой будет +16...+18℃, ночной — +12...+14℃. Ко второй группе относятся сельдерей, лук-порей, лук репчатый.

Третья — особенно теплолюбивые. Для них в солнечную погоду температура должна быть +20...+24℃, в пасмурную — +18...+22℃, а ночью не опускаться ниже +18℃. В эту группу входит большая часть нашей рассады — перцы, томаты, баклажаны, огурцы и другие культуры семейства Тыквенные.

Какая нужна температура от посева до появления всходов

Нужно отметить, что в период от посева до появления всходов оптимальная температура отличается от приведенной выше. Для основных культур выведены следующие величины:

для томатов — +20...+25℃;

перца — +25...+30℃;

баклажана — +25...+30℃;

огурца — +25...+28℃;

арбуза — +28...+30℃;

капусты — +18...+20℃;

сельдерея, лука — +16...+18℃.

Их поддержание на нужном уровне (вкупе с высокой влажностью) гарантирует быструю и дружную всхожесть. Для сохранения тепла и влаги посевы накрывают крышкой или полиэтиленовыми укрытиями — это важно. Если температура в этот период будет недостаточно высокой, то появление всходов может сильно растянуться во времени. Часть семян может даже сгнить, так как находится во влажной среде. Однако и слишком высокая температура не пойдет на пользу: если она будет превышать +32℃, это плохо повлияет на всхожесть и качество сеянцев.

Часто возникает вопрос, когда следует снимать укрытие над общими посевами, при появлении первых ростков — или ждать, когда проклюнется большинство семян. Специалисты считают, что если всходы недружные, то ориентироваться следует на первенцев. Им уже нужны другие условия — а у отстающих процесс запущен, и его не остановить. Главное — следить за влажностью почвы и поддерживать ее в умеренном состоянии, так как без укрытия высыхать она будет в обычном режиме.

Как обеспечить оптимальную температуру для рассады

Большинство дачников выращивает рассаду в жилых помещениях, где уровень тепла приблизительно соответствует требованиям теплолюбивых культур. Одновременно с этим для любых капуст такой микроклимат совершенно не подходит, так как для них поддержание «бодрых» температур — обязательное требование. Именно поэтому в обычной квартире рассада капусты не удается.

Оценивая имеющиеся условия, следует понимать, что достаточно высокая температура воздуха не всегда означает такую же у грунта. А на начальном этапе для растений это очень важно.

Так как любым зеленым организмам жизненно необходимо хорошее освещение, садоводы обычно выращивают рассаду на подоконниках и рядом с ними, на всевозможных этажерках и приставных столах. При таком размещении может возникнуть весьма неблагоприятная ситуация — подоконники зачастую имеют очень холодную поверхность, а под ними располагаются батареи отопления, от которых поднимается теплый и сухой воздух. Дополнительно греть рассаду сверху могут лампы досвечивания, если используются обычные бытовые модели.

Разность температур между грунтом и воздухом в этом случае может достигать 8...10℃, притом что норма для рассады — почва холоднее воздуха на 1...2℃. При большой разнице температур листья испаряют больше влаги, чем корни усваивают, и иссушаются даже при нормальной влажности. Если почва холодная, плохо усваиваются питательные вещества, снижается иммунитет растений.

Эту проблему решают разными способами. В первую очередь стараются утеплить стык между окном и подоконником. Далее — организовать прослойку между поверхностью подоконника и поддоном рассады: в ход идут старые газеты и журналы, плоские коробки, пенопласт, воздушно-пузырчатая пленка и т.п. Добиться приемлемого результата удается далеко не всегда.

Удобное и простое решение — электрические коврики с подогревом для рассады от компании «Удачный сезон» (к каждой модели полагается подарок — пакетик семян). Такой коврик размещают под поддоном с рассадой и включают в сеть. Он безопасен, не боится воды и имеет защиту от перегрева, работает бесшумно, потребляя при этом совсем мало электричества. Греющий коврик увеличивает всхожесть и ускоряет процесс проращивания. Он станет надежным помощником в течение всего рассадного периода, а особенно актуален он на самом начальном этапе выращивания рассады — от посева до появления всходов. Для большей эффективности под коврик можно положить изолирующий материал.

Смекалистые садоводы, конечно, стараются найти в доме место потеплее, размещая посевы на батарее, под потолком кухни (на шкафчиках), в ванной комнате или даже непосредственно на теплом полу. Часто это неудобно, стабильную температуру таким образом поддерживать не удается — да и не всегда в принципе возможно. С греющим ковриком для рассады вам не о чем будет переживать.

Понижение температуры в первые дни после всходов

После появления всходов следует сразу снять укрытие, выставить посевы на свет и понизить температуру. Делается это для того, чтобы «перевести внимание» сеянцев с развития надземной части на формирование корневой системы. Если сделать все вовремя и правильно, то растения после этой процедуры не будут вытягиваться в тоненькие ниточки, а останутся коренастыми.

Какая требуется температура сразу после появления всходов разным культурам:

томатам — +14...+16℃;

перцу, баклажанам — +18...+20℃;

огурцу и другим тыквенным — +18...+20℃;

капусте, сельдерею, луку — +14...+16℃.

Такой микроклимат следует поддерживать 5-7 дней. Но тут нельзя переборщить: если снизить температуру до +12℃, развитие корневой системы приостановится, так как прекратится усвоение фосфора. При +8...+10℃ корни совсем перестанут работать. По окончании этого периода температуру выращивания рассады необходимо поднять до рекомендованной.

Не всегда есть возможность четко поддерживать все условия — но постараться стоит. Дачники понижают температуру разными путями: отключают батареи под окнами, где на подоконниках стоят сеянцы, открывают окна для микропроветривания, устанавливают заграждение (часто — со светоотражающей поверхностью) от комнаты. Если понизить температуру до нужного уровня не удается, то следует соблюдать следующее правило: чем ярче освещение, тем выше допустимая температура. Конечно, в оптимальных пределах.

Закаливание рассады перед посадкой

Начинать готовить рассаду к переезду на постоянное место нужно за 10-15 дней до высадки. Для этого постепенно снижают температуру — и приучают к солнечному свету. В первые дни рассаду выносят наружу на 2-3 часа, оставляя в тени и защищая от ветра и сквозняка. После начинают понемногу увеличивать время «прогулок», не забывая о защите от яркого солнца: оно может быстро обжечь нежные листья.

В период закаливания для холодостойких растений температура должна быть в пределах +6...+8℃, для требовательных к теплу — +12...+14℃, для огурцов и бахчевых культур — +15...+18℃. Важно внимательно следить за погодой и не делать слишком резких перемен.

В условиях квартиры для закаливания можно открывать окна (не создавая сквозняков), выносить рассаду на застекленную лоджию. В частном доме подготавливать растения к пересадке можно на веранде, а если планируется пересадка в теплицу, то и для закаливания можно использовать это помещение.

За 2-3 дня до даты высадки содержание рассады должны быть максимально приближено к «улице». Если вы планируете оставить растения в таких условиях на ночь, то и ориентироваться следует на ночные температуры: нельзя допустить, чтобы те были слишком низкими.

Окончательно пересаживать юные растения в грунт можно только тогда, когда почва достаточно прогрелась. Минимальные температуры почвы для высадки рассады разных культур:

капусты — +7℃ (для пекинской — +10℃);

лука — +10℃;

сельдерея — +12℃;

арбуза, тыквы — +12℃;

томата, перца, кабачка — +15℃;

огурца — +16℃;баклажана — +18℃.

В неотапливаемых парниках и теплицах температуру почвы нужно замерять на глубине 7-8 см. Если готовится высадка в открытый грунт, замер нужно проводить на глубине 10 см (в теплых грядках — 5-7 см). В открытом грунте первое время рассаде в любом случае потребуется укрытие: днем — для защиты от прямых солнечных лучей, ночью — для сохранения тепла.

С одной стороны, выращивание собственной рассады — это труд, требующий большой включенности. С другой — это очень увлекательно, и дачники могут раньше начать долгожданный сезон и наконец заняться интересным делом. А создание комфортных условий для своих юных растений — самое главное для истинного садовода.