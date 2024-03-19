Какие томаты можно высадить в середине марта

На дворе уже середина марта, садоводы и огородники начинают готовиться к рабочему сезону. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина в беседе с изданием «АиФ-Новосибирск» перечислила несколько сортов томатов, семена которых можно высаживать уже сейчас. По словам специалиста, мартовской порой принято сажать только сорта для теплиц.

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Как объяснила агроном Шубина, высокорослые сорта томатов для выращивания в тепличных условиях делятся на две категории: салатные и для заготовок. 20 и 21 марта можно сеять «Бычье сердце», «Буденовку» и «Мазарини», а для последующей засолки - «Трюфеля», «Варвару» и «Желтую сосульку».

Работать с открытым грунтом следует в конце текущего месяца примерно до 10 апреля, когда сойдет снег. Это процесс индивидуальный для каждого огородника, он зависит от температуры в открытом грунте. По словам Людмилы Шубиной, в апреле предстоит высаживать что-либо только в теплицы, оборудованные обогревателями. В основном рассаду баклажанов, огурцов, томатов и перцев высаживают в двадцатых числах мая.