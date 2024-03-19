Многодетная мать поделилась способом отмыть пятна от фруктов с одежды

Домохозяйка из Шотландии Эмма О'Доннелл поделилась в социальной сети TikTok видеороликом, в котором раскрыла свой способ отмыть пятна от фруктов с одежды. На видео многодетной матери обратило внимание издание The Sun.

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«Вылейте кипящую воду на любое фруктовое пятно, неважно от какого фрукта, любого. Это просто магия», — заявила она.

В видео блогерша продемонстрировала, как красное пятно исчезло с рукава детской рубашки, когда она полила ткань кипятком из чайника.

«У меня девятилетний, шестилетний и четырехлетний сыновья. И я сама только что об этом узнала», — заключила Эмма.

Ранее гуру уборки Ванесса Амаро назвала простой способ, который поможет быстро очистить лейку для смесителя или душа. По словам Амаро, для этих целей она использует столовый уксус.