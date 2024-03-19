Биолог объяснила, как бережно поливать рассаду петунии

Кандидат биологических наук Юлия Коваль в беседе с изданием «АиФ. Красноярск» напомнила о правилах бережного полива молодых всходов петунии. Это растение можно заметить на многих дачных участках в Подмосковье - яркие цветки заполняют подвесные кашпо, образуют пышные шапки в вазонах.

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По словам эксперта, всходы петунии очень нежные. Лучше всего увлажнять их с помощью пульверизатора с небольшим напором, отказавшись от лейки. В некоторых случаях дачники предпочитают шприцом вводить воду комнатной температуры под корешки - пожалуй, этот метод наиболее аккуратный.

Когда у петунии появятся первые настоящие листочки, рассаду следует разделить по отдельным емкостям с отверстиями в донышках, чтобы выходила лишняя влага. Также в этот период нужно увеличить время освещения до 12 часов. Как объяснила Юлия Коваль, нельзя «заливать» грунт или пересушивать его.