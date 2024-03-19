Как правильно проверять дом на наличие клопов

Дерматолог доктор Данило Дель Кампо подчеркнул, что если вы обнаружите этих насекомых довольно рано, то можете в дальнейшем избежать многих проблем. Например, вы можете заметить на коже укусы, которые превращаются в зудящие, красные или фиолетовые рубцы.

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Вот как проверить дома на наличие клопов и по возможности защититься от них.

Уберите свой багаж. Когда приедете домой, поместите багаж в место, выложенное плиткой. Например, в ванную. После этого тщательно осмотрите вещи.

Проверьте мебель. Клопы любят прятаться в обивке. Также осмотрите постельное белье, матрас, изголовье кровати и всю мебель с тканевой обивкой: на них не должно быть ржавых или красноватых пятен крови, крошечных чёрных точек фекалий клопов, беловатых овальных яйца размером с яблочные семечки, панцирных экзоскелетов клопов, живых насекомых.

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Проверьте комнату. Внимательно осмотрите швы ткани, загляните внутрь комодов, за драпировки или обои, в углы и между подушками.

Если обнаружите признаки клопов на одежде, постирайте её при высокой температуре и очистите багаж с помощью ручного отпаривателя.

Также если у вас появились волдыри, кожная инфекция или аллергическая реакция, которые могут быть связаны с укусами клопов, обратитесь к врачу.

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