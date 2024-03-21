Как правильно сажать огурцы

Огурцы — одна из наиболее популярных огородных культур, которая подходит как для открытого грунта, так и для выращивания в теплицах. Вырастить этот овощ несложно, однако нужно знать определенные правила и учитывать некоторые нюансы в уходе. О том, как и когда сажать огурцы, а также как правильно ухаживать за рассадой, — в материале «Ленты.ру».

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Почему огурцы чаще выращивают через рассаду

Чаще всего в средней полосе России огурцы выращивают через рассаду — это наиболее эффективный способ получить ранний и обильный урожай в условиях довольно холодного климата, с заморозками и неустойчивой температурой. Поэтому обычно семена огурца для рассады высевают дома и растят на подоконнике или на закрытой лоджии до высадки в открытый грунт или теплицу. Уход за семенами и сроки посадки во многом зависят от сорта.

Как выбрать сорт и семена огурцов

Разнообразие сортов и гибридов огурцов позволяет подобрать семена, которые точно приживутся в тех или иных условиях. Например, есть сорта огурцов, предназначенные для выращивания в открытом грунте, а есть специально выведенные для теплиц. Кроме того, из одних сортов выращивают плоды для употребления в свежем виде, а из других — для засолки.

Разные сорта имеют разные сроки созревания, устойчивость к болезням, размеры и форму плодов, а также разную урожайность

Какие бывают сорта огурцов:

Ранние сорта — это те, у которых с момента появления всходов до первого сбора плодов проходит 32-44 дня. Среди ранних сортов и гибридов для открытого грунта наиболее распространены: Маша, Родничок, Конни, Чемпион, Герман, Кураж, Новый Нежинский, Кустовой, Вязниковский 37, Конкурент.

Среднеспелые сорта — к ним относятся огурцы, срок вызревания которых составляет 45-50 дней. Самые популярные среди них: Нежинский 12, Сын полка, Дальневосточный 27, Нежинский местный, Малыш, Погребок, Мотылек, Белый деликатес, Высокоурожайный 86, Фермер, Моравский корнишон.

Поздние сорта — те, что созревают больше 50 дней. Это Китайский плетистый, Хруст, Нежинский, Эстафета, Феникс 640, Капелька, Водолей и другие.

Для поликарбонатных и зимних отапливаемых теплиц подойдут такие сорта как Геркулес, Емеля, Динамит, Атлет, Настоящий полковник.

Также существуют совсем ранние тепличные сорта, позволяющие получать первый урожай уже в начале лета. К таким сортам относятся те, что созревают менее чем за 40 дней с момента появления всходов. Это Амур, Анюта, Кадриль, Шарж, Темп, Настоящий полковник, Матрица.

Член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов в беседе с «Лентой.ру» советует выбирать тот сорт, который рекомендован для выращивания в конкретном регионе.

И еще крайне внимательно отбирайте семена — растения, полученные из низкокачественных семян не дадут хорошего урожая, невзирая на все ваши усилия по уходу за ними Евгений Цуриканов садовод

Эксперт уточнил, что семена, которые идут на посев, должны быть не плоскими, а округлыми и полными. Для проверки можно опустить их в воду — качественные опустятся на дно, плохие всплывут.

Сроки посева семян огурцов для рассады

Семена высевают примерно за 20-25 дней до того момента, когда предполагается высадка рассады в грунт — неважно, в открытый или в теплицу. Если держать рассаду на подоконнике дольше, то она может перерасти. Ну, а дата высадки рассады в открытый грунт зависит от климата региона.

Огурцы любят тепло. Высаживать рассаду можно лишь тогда, когда почва прогрелась до 16-18 градусов по Цельсию, а температура воздуха ночью не опускается ниже 15-16 градусов.

Поскольку в средней полосе России такие условия становятся возможными приблизительно в первой декаде мая, сажать огурцы для рассады начинают в середине апреля. Если же предполагается последующая пересадка рассады в теплицу с подогревом — сроки посева сдвигаются примерно на месяц, то есть на середину марта.

Сроки посадки семян для рассады по регионам:

Средняя полоса — середина апреля;

Сибирь, Урал, Ленинградская область — начало мая;

Южные регионы — вторая декада марта;

Дальний Восток — конец мая.

Если сажать огурцы по лунному календарю, даты работ можно сверить со списком ниже.

Лунный календарь для посадки огурцов в 2024 году

Февраль

Благоприятные дни: 15, 16, 19, 20 и 21.

Неблагоприятные дни: 9, 13, 14, 22, 23.

Дни, когда сажать нельзя: 10, 24.

Март

Благоприятные дни: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 26-29.

Неблагоприятные дни: 7-9, 11-13, 20, 21.

Дни, когда сажать нельзя: 10, 25.

Апрель

Благоприятные дни: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25, 29.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 7, 16, 17, 30.

Дни, когда сажать нельзя: 8, 24.

Май

Благоприятные дни: 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 26, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 1, 4-6, 13-15, 27-29.

Дни, когда сажать нельзя: 8, 23.

Июнь

Благоприятные дни: 3, 4, 8, 15-19, 23, 26, 27.

Неблагоприятные дни: 1, 2, 9-11, 24, 25, 28, 29.

Дни, когда сажать нельзя: 6, 22.

Обработка семян перед посевом

Для защиты от болезней и повышения всхожести семена огурцов необходимо обработать перед посадкой. Однако если производитель позаботился об этом сам, дополнительная обработка и обеззараживание семян не потребуется.

Обеззараживание

Для этой цели необходимо замочить семена на 15-30 минут в однопроцентном растворе марганцовки или в перекиси водорода. Потом их нужно промыть в большом количестве чистой воды.

Проращивание

Чтобы ускорить прорастание и отбраковать негодные семена, их стоит заранее прорастить.

Как прорастить семена огурцов

Завернутые в обильно смоченную водой ткань семена поместите в полиэтиленовый пакет и поставьте в теплое место. Следите за тем, чтобы они не высыхали. Обычно семена проклевываются через несколько дней, сразу после этого их можно высевать.

Как подготовить грунт для посева

Огурцы лучше сразу сажать не в общую емкость, а отдельно друг от друга, каждый в свой собственный горшочек или торфяную таблетку — поскольку хрупкость их корневой системы мешает последующему разделению.

В качестве грунта можно использовать готовую универсальную почвосмесь для рассады из магазина. Однако можно и самостоятельно приготовить грунт — для этого надо смешать в равных долях торф, дерн, перегной и опилки.

Самостоятельно подготовленную почву нужно обязательно обеззаразить с помощью слабого (бледно-розового) раствора марганцовки

Непосредственно перед посевом горшочки с грунтом необходимо обильно полить.

Как сажать огурцы для рассады

«В каждом горшочке делаем небольшое углубление, не больше сантиметра, кладем туда семечко и слегка присыпаем сверху», — объясняет Евгений Цуриканов.

Затем, по словам эксперта, нужно еще раз увлажнить землю — лучше это делать, используя пульверизатор — и накрыть горшочки пленкой, стеклом или прозрачным пластиком. Горшочки с рассадой нужно поставить в такое место, где температура воздуха будет составлять 26-27 градусов Цельсия.

Через несколько суток появятся ростки. После появления всходов пленочное укрытие следует снять Евгений Цуриканов садовод

Как ухаживать за всходами

Сразу после появления ростков температуру воздуха надо снизить примерно до 12-16 градусов — для этого рассаду лучше всего выставить на лоджию или застекленный балкон. Снизить температуру воздуха необходимо для того, чтобы молодые ростки не вытягивались.

Через несколько дней можно будет вновь поднять температуру до 18-20 градусов, то есть вернуть рассаду на подоконник. Поливать огурцы следует по мере высыхания почвы, причем лучше нижним поливом, через поддон. Следите также за полноценным освещением — огурцам нужно не меньше 10-12 часов светового дня, если света не хватает, используйте фитолампы.

Пересадка рассады в грунт

К моменту высадки рассады в открытый грунт, в теплицы или под укрытия, растениям должно быть не меньше 13-15 дней, их стебли должны достигать в высоту 10-20 сантиметров и иметь два-три полноценных листа.

Перед высадкой рассаду нужно закаливать в течение примерно одной недели. То есть выносить ее на открытый воздух на два-три часа в день.

Почву перед посадкой рассады тоже нужно подготовить: перекопать и внести удобрение. Если земля глинистая, лучше всего подойдет древесная зола, если песчаная — перегной или компост. Также для удобрения стоит использовать навоз из расчета пять-шесть килограммов на каждый квадратный метр посадки.

Сами саженцы перед пересадкой обильно поливают, чтобы растения легче вынимались, а корни остались невредимыми

Саженцы огурцов помещают в лунки, предварительно политые водой, вместе с земляным комом. Сверху присыпают почвой, слегка уплотняя ее рукой. Семядольные листочки должны находиться над уровнем почвы.

Расстояние между растениями при посадке огурцов в ряду должно составлять 25-45 сантиметров, а дистанция между рядами — минимум 80 сантиметров. Полноценный проход между рядами необходим, чтобы без проблем ухаживать за растениями и впоследствии собирать урожай.

По словам Евгения Цуриканова, огурцы в открытом грунте поначалу следует прикрыть спанбондом или пленкой для защиты саженцев от прямых солнечных лучей и перепадов температуры.

Как ухаживать за огурцами

Обработка растений

Обрабатывать всходы химикатами следует в том случае, если они повреждены вредителями. Поражение бывает заметно на стеблях и листьях. Чаще всего для борьбы с любыми вредителями используются Хлорофос или Тиофос. От тли и паутинного клеща эффективен Фитоверм, от белокрылки и трипсов — Актеллик, Биоверт и другие препараты.

Полив

Поливать огурцы следует приблизительно два раза в неделю. На каждый метр посадки уходит до четырех-пяти литров воды. После того как появятся первые завязи, полив нужно участить до трех раз в неделю.

Поливать растение надо в то время дня, когда грядка находится в тени — рано утром или вечером, но ни в коем случае не в дневную жару — в этом случае отраженные в каплях воды солнечные лучи сожгут листья.

Подкормка

«Я не сторонник того, чтобы удобрять огурцы. Если они посажены по всем правилам, то будут прекрасно расти и плодоносить без всякой дополнительной подкормки», — говорит Евгений Цуриканов.

Однако если садоводу все-таки хочется усилить эффект, можно использовать для этой цели готовые питательные растворы, которые продаются в магазинах, отметил эксперт.

Окучивание

Обязательный этап ухода за огурцами — окучивание растений. Оно необходимо для увеличения корневой системы и защиты от грибковых заболеваний. Окучивать огурцы нужно дважды за лето — в период активного роста и во время созревания плодов.