Ученые доказали пользу общения с собаками не только для снятия стресса

Один только взгляд на любимого питомца поднимает настроение — подтвердит любой владелец четвероногого друга, а то и сразу нескольких. И ученые это подтверждают — но, согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Plos One, общение с собаками помогает не только расслабиться, но и сосредоточиться. Причем разные действия приводят к разному эффекту.

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Исследователи из Университета Конкук в Южной Корее отобрали 30 участников для общения с симпатичным пуделем по имени Аро. В процессе на голове добровольцев были закреплены специальные гарнитуры для измерения мозговой активности. Счастливчикам предстояло выполнить семь действий по три минуты каждое — встреча, прогулка, игра, кормление, объятия, массаж и фотографирование.

Оказалось, что прогулка с собакой заставляет человека чувствовать себя более расслабленным, расчесывание животного улучшает концентрацию внимания, а игра с псом объединяет оба эффекта. Кроме того, все без исключения участники эксперимента признались, что их настроение заметно улучшилось после того, как они обняли Аро и покормили пуделя лакомствами.

Это не первое исследование, которое показало, что совместное времяпрепровождение с собакой полезно для психического здоровья людей. Так, в 2022 году ученые пришли к выводу, что всего 20 минут общения с животным могут снизить уровень кортизола, гормона стресса в крови и поднять уровень окситоцина, гормона любви. Кроме того, по мнению экспертов, владельцы собак старше 45 лет на 40% реже сталкиваются со старческим слабоумием.