Нужно ли подключать посудомоечную машину к горячей воде

Большинство владельцев посудомоечных машин задумываются о том, можно ли посудомоечную машину сразу подключить к горячей воде и к каким последствиям это приведёт. Подробнее об этом рассказал пользователь iXBT.com.

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Теоретически подключить посудомоечную машину к горячей воде, конечно, можно. Но есть ли в этом смысл?

Холодная вода в посудомоечной машине нагревается до 50−65 градусов по Цельсию. Поэтому если вы решили подключать устройство к горячей воде, ориентируйтесь на эти показатели температуры.

Вот в чём состоят преимущества работы стиральной машины сразу же с горячей водой.

Сокращение расходов на электричество, химию. Поэтому вы можете программу смягчения воды сразу же поставить на «0».

Использование заявленных температурных показателей программ. Многие европейские производители посудомоечных машин занижают температурные значения для экономии электричества.

Исключение термошока. Это касается мытья стеклянной, керамической, фарфоровой посуды.

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Но есть у подключения посудомоечной машины к горячей воде и определённые недостатки.

Деформация пластиковых патрубков и сливного шланга. Такое бывает, когда теплоноситель нагревается до температуры выше 65 градусов по Цельсию.

Накопление механических отложений и взвесей. Это приводит к снижению качества мытья. Чтобы снизить негативный эффект, применяют проточные фильтры. Но при использовании горячей воды его элементы придётся менять чаще.

Ухудшение качества мойки. Из-за горячей воды при ополаскивании могут к посуде прилипать остатки пищи.

Ухудшение качества сушки, увеличение её продолжительности. Это происходит из-за того, что разницы температур между теплообменником и водой (горячей) нет.

Ещё один недостаток — это увеличение расходов на горячую воду.