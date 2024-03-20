Как избавиться от пятен на пластиковых подоконниках

Отмыть стойкие пятна с пластиковых подоконников помогут сода и перекись водорода. Способы избавиться от въевшихся загрязнений раскрыли эксперты издания «БелНовости».

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Для первого способа понадобится сода.

«Рекомендуется сначала просто помыть поверхность, оставить ее слегка увлажненной. После посыпаем подоконник тонким слоем соды и ждем четверть часа», — рассказали специалисты.

Затем следует смыть порошок губкой. Если пятна окажутся слишком мощными, можно капнуть на них уксусом и выждать такой же период времени.

В борьбе с сильными загрязнениями на пластике также поможет перекись водорода.

«Рекомендуется сначала обработать подоконник мылом и удалить чистящее средство. Затем разводим препарат с водой в равных пропорциях», — посоветовали эксперты.

После этого нужно нанести средство на поверхность и смыть через десять минут.

Ранее стал известен простой способ избавиться от желтой полосы на унитазе. В этом поможет газировка — в ней почти всегда есть лимонная кислота в идеальной концентрации. Эксперты порекомендовали залить средством проблемный участок и оставить на несколько часов, после чего обработать поверхность ершиком.