Факты о кошках, которые делают этих животных особенными

Кошки многим кажутся загадочными животными. И одна из причин этого — их анатомия.

© Ferra.ru

Мурлыканье. Каждая кошка обладает собственным звуком мурлыканья. Он может иметь разную высоту, тембр, громкость. Также кошки способны менять тональность мурлыканья при необходимости. Его звук обладает частотой от 20 до 150 Гц. Это оптимальный звуковой диапазон для стимуляции роста костей и тканей.

Усы. Правильно они называются «вибриссы». Длина и форма этих усов у каждой кошки уникальна. Также в них содержится большое количество нервных окончаний, которые помогают познавать мир.

Шершавый язык. За счёт такого языка кошка легко захватывает и удерживает пищу во время еды. Также он помогает ей убирать из шерсти грязь, остатки пищи и т. п.

© iXBT.com

Когти. Кошка может их втягивать, благодаря чему она передвигается почти бесшумно. Также эти животные при ходьбе наступают не на всю ступлю, а лишь на пальчики.

Подвижные уши. Каждое может поворачиваться на 180 градусов. Также в каждом ухе находится 32 мышцы, при помощи которых питомец может контролировать их положение. Известно, что слуховой диапазон кошек составляет от 45 до 64 000 Гц (у человека — от 20 до 20 000 Гц).

Зрение. У кошек отличное ночное зрение. В целом же цвета они видят не такими насыщенными, как мы, но угол обзора у них больше — около 200 градусов.