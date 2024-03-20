Дачников предупредили о популярной схеме мошенничества

При установке заборов нередко используется схема с использованием профнастила по техническим условиям (ТУ), которые не идет ни в какое сравнение с профлистами по ГОСТу, предупредил российских дачников эксперт в области металлоконструкций и технологий монтажа Евгений Владимиров. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил о популярной схеме мошенничества, а председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал о том, как не попасться на обман.

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«Схема проста: закупается "голый" металл, в кустарных условиях с сомнительным соблюдением технологии наносятся тонким слоем антикоррозионное покрытие (цинк) и тонким слоем самая дешевая краска, затем лист профилируется и выставляется на продажу. Профнастил, окрашенный таким способом, имеет название профлист по ТУ. Это не идет ни в какое сравнение, когда лист красят в заводских условиях в металлургических комбинатах по ГОСТу», — пояснил Владимиров.

По его словам, дешевая краска, нанесенная тонким слоем, подвержена экстремально быстрому выгоранию. Поэтому такой забор за одно лето под солнечными лучами потеряет свой первоначальный цвет. Кроме того, при нарушении технологии окраски цветной слой слабо сцепляется с металлом и быстро отслаивается.

Более того, краска низкого качества и тонкого слоя имеет плохую пластичность. И, когда окрашенный лист попадет на гибочную линию, в лакокрасочном слое появляются микротрещины. А это прямой путь к коррозии Евгений Владимиров эксперт в области металлоконструкций и технологий монтажа

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, говоря о популярных для частного строительства материалах, посоветовал смотреть не только на привлекательную, на первый взгляд, цену, но и на спецификацию товара. Как правило, у продавцов должны быть и сертификаты от производителя, и параметры изготовления, включая данные о том, сделана ли продукция по ГОСТу или техническим условиям, отметил он.

«Изготовленный материал по ГОСТу будет дороже, поскольку к нему жесткие требования. Но здесь с одной стороны на весах качество и долговечность, а с другой — желание сэкономить. В случае с кровельным железом лучше не экономить, мы понимаем, что толщина материала и обработка его полимерами — залог долговечности. Кроме того, если выявляется факт подделки документов о соответствии требованиям ГОСТа, за это наступает вполне конкретная юридическая ответственность», — поделился парламентарий. С коллегами из Минпромторга проговорим необходимость дополнительного контроля на рынке кровельного железа, поскольку из частной проблема некачественного материала при отсутствии должных мер может перерасти в общеотраслевую Сергей Пахомов депутат Госдумы

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