Кинолог назвал признаки метеозависимости у собак

При смене погоды и атмосферного давления собака может чувствовать недомогание, особенно чувствительны к метеоявлениям животные, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«При смене погоды и атмосферного давления собака может быть сонливой, отдавать предпочтение отдыху, а не активной прогулке. Но бывает и так, что питомец становится активным и тревожным, не может найти себе место, просит внимания хозяина. Чаще остальных смену погоды ощущают собаки, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами, а также пожилые питомцы. Если у собаки болят суставы, можно заметить, как при смене погоды она может меньше двигаться, хромать больше обычного, облизывать болезненные места. Если ваша собака метеозависима, постарайтесь не тревожить ее в эти дни. Когда она отказывается от игр, не заставляйте ее общаться с вами, лучше обустройте ей удобное место вдали от сквозняков и шума, позвольте питомцу отдохнуть», – сказал Голубев.

Кроме того, в периоды недомогания у питомца необходимо тщательнее следить за рационом собаки. Стоит позаботиться и о том, чтобы она не заболела. «На прогулке старайтесь утеплять собаку, чтобы она не простудилась, это особенно касается пожилых питомцев и тех, кто страдает от хронических заболеваний», – добавил Голубев.

Как правило, отмечает эксперт, такое состояние длится недолго.