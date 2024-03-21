Правила безопасности жизни в жилых домах

МЧС: В коридорах жилых домах запрещена установка допдверей.

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В МЧС россиян предупредили о запрете установки в коридорах подъездов жилых домов дополнительных дверей. Также на площадках запрещено курить.

В ведомстве подготовили методичку под названием «Методика оценки пожарной безопасности жилого дома». В документе указано о запрете установки дополнительных дверей в коридорах подъездов, если подобный пункт не указан в проектной документации.

Помимо этого, жильцы жилых домов не могут курить на общественных территориях. Также на балконах квартир запрещено разводить открытый огонь.

Специалисты ведомства посоветовали держать окна лоджий и балконов закрытыми. Это поможет избежать попадания окурков.

Также рекомендуется закрыть подвалы, чтобы избежать проникновения посторонних людей. Помимо этого, не стоит там хранить воспламеняющиеся жидкости, старую мебель и покрышки.

Напомним, житель Башкирии в тяжелом состоянии попал в реанимацию после пожара в квартире. В Нижнем Новгороде в многоэтажке прогремел взрыв.