Эксперт рассказал, как подготовить картофель к посадке

Картофель лучше проращивать за полтора месяца до его посадки. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

© dreamstime.com

По его словам, клубни обязательно нужно готовить к посадке. Прежде всего их необходимо "разбудить".

Проращивать картофель лучше за полтора месяца до высадки. На холоде он спит. Поэтому клубни нужно достать с балкона или из подвала, принести домой и разместить в какое-то желательно прохладное место на рассеянном свету. Можно просто разложить в несколько рядов. Через полтора месяца вы увидите, что картофель обрастет такими розеточками, росточками. Тогда его можно сажать.

Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России"

Кроме того, клубни можно проращивать не просто на свету, а в полиэтиленовом пакете.

"Если мы положим картофель в пакет, смочим слегка и проделаем в полиэтилене дырочки, чтобы клубни не задохнулись, то спустя время на них образуются коротенькие росточки, которые еще и обрастают корнями. Там образуется настоящая "борода". То есть вы высадите не просто проснувшийся картофель, а тот, который уже имеет корни до 5 сантиметров", – пояснил специалист.

По мнению Туманова, нельзя однозначно сказать, в какие именно даты лучше высаживать картофель.

"Даже на одном садовом участке в 6 соток могут быть разные климатические зоны. С южной стороны дома – одни сроки посадки, а с северной – немного другие. Так что здесь только опыт подскажет, как сажать", – заключил эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие садовые работы можно провести в первом весеннем месяце. Он порекомендовал убрать с участка налетевший мусор, а также заняться посевом семян. Это можно сделать в небольших контейнерах, если в распоряжении огородника нет теплицы. Когда же почва достаточно прогреется, саженцы следует пересадить на грядки.