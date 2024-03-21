Названы команды, которым можно обучить кошку

Кошки, подобно собакам, могут поддаваться дрессировке, пишет Pravda.ru со ссылкой на опрошенных кинологов. По их словам, питомцев можно обучать трюкам, если у них хорошее настроение. Так, кошки могут научиться приносить игрушки, прыгать через обруч и давать лапу. Однако эксперты отмечают, что на дрессировку этих домашних животных потребуется больше времени, чем на обучение собак. Кроме того, кошки могут отказаться от выполнения заданий, если устали или находятся в плохом настроении.

© РИА НОВОСТИ

Издание отмечает, что команде «дай лапу» животное можно обучить, положив на ладонь лакомство и поднеся к питомцу. Как только кошка положит лапу на ладонь, необходимо похвалить ее и отдать лакомство. Чтобы кошка понимала команду «сидеть», необходимо надавить на ее круп в момент, когда она начинает садиться рядом, а также щелкнуть пальцами, чтобы привлечь ее внимание. Команду «ползи» кошка освоит, если поглаживать ее и осторожно надавливать на ее спину, чтобы питомец лег. После этого необходимо удалять лакомство от ее мордочки, заставляя тянуться вперед.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что лучше всего питомцы реагируют на поощрение в виде лакомства, но со временем можно начать использовать словесную похвалу или игру. Специалист уточнил, что мотивация помогает воспитывать и дрессировать собаку.