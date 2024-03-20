Эксперты предложили необычный способ очистки унитаза с помощью шарика

С помощью воздушного шарика можно легко и эффективно очистить унитаз от налета. Для этого надутым предметом нужно полностью закрыть слив у сантехники. Необычным способом поделились эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, нужно надуть шар и завязать его ниткой. Затем необходимо расположить предмет в унитазе так, чтобы слив был полностью закрыт им. Эксперты также предложили зафиксировать шар клейкой лентой. После этого на внутренние стенки сантехники можно наносить чистящее средство.

Для большей эффективности эксперты рекомендуют заполнить унитаз водой и оставить вместе с «химией» на час. После этого воздушный шар можно убрать. Жидкость в сантехнике стечет, а ее поверхности станут идеально чистыми, передает издание «БелНовости».

Кроме того, эксперты назвали дешевое и эффективное средство от плесени в доме. Нужно нанести его на пораженную поверхность и оставить примерно на час. После этого ее следует протереть влажной губкой.

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