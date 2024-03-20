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Раскрыты способы продлить срок службы бюстгальтера

Руководитель отдела продуктов бренда нижнего белья Lounge Underwear Эмили Блаунт раскрыла способы продлить срок службы бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Раскрыты способы продлить срок службы бюстгальтера
© Unsplash

В первую очередь эксперт призвала не стирать данное изделие каждый день.

«Мы рекомендуем стирать бюстгальтеры после каждых двух-трех носок, чтобы они не растягивались», — пояснила Блаунт.

При этом специалист уточнила, что процесс очищения должен происходить вручную. Однако она понимает тех девушек, у которых нет времени стирать бюстгальтеры руками.

«Положите свои любимые вещи в мешок, застегните молнию и стирайте в машине вместе с вещами похожих цветов», — посоветовала собеседница издания и отметила, что после стирки их следует сушить только на свежем воздухе.

В январе ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов. Выяснилось, что мужчинам можно не менять нижнее белье каждый день. Однако данная рекомендация не распространяется на женщин.

Дом и сад
Сара Робертс